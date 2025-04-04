特朗普「對等關稅」重整世界秩序　專家謝金河預測未來三大改變

【對等關稅】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布對全球180個國家及地區徵收17%至49%對等關稅，將依世界各地對美課徵的關稅水準，反向課徵一半稅率，其中台灣被課徵32%關稅，引發熱議。台灣財信傳媒董事長謝金河進一步預測「未來的3大改變」，特朗普揮大刀，世界經貿秩序將大重組！



美國總統特朗普宣布對全球180個國家及地區徵收17%至49%對等關稅。（Reuters）

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謝金河在Facebbok發文指出，全台灣都陷入32%關稅的憂慮中，不管在什麼地方，很多台灣人都在談論32%，大家對未來、對於股市的可能下跌都憂心忡忡，而這也可能是21世紀的重大改變：

「特朗普揮出這一記重拳，有他計算的公式。我來跟大家分享一下未來的一些可能改變！」



謝金河提到，首先是世界貿易組織（WTO）架構的精神幾乎瓦解，WTO也是中國崛起的一把利器，中國挾世界愈來愈平的關稅，躍身成為世界工廠，並創造人類史上最大的經濟躍進，現在特朗普徹底改變這個遊戲規則，WTO架構可能下架。

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第二是中國進一步主導的區域關稅優惠組織，從RCEP到TPP，後來又有日本主導的CPTPP，但不能管什麼樣的組合，只要有中國，台灣一定被排除在外。「過去幾十年，台灣備受中國打壓，產業只能出走，或者專攻中間材料，這也是台灣誕生很多隱形冠軍的由來。這次特朗普揮大刀，也讓這些組織形同虛設！過去很多學者經常警告台灣若不加入RCEP，台灣經濟一定會滅亡，現在看起來是多慮了！還有ECFA，很多政治人物喜歡拿來嚇台灣，現在已經沒有什麼功能。」

第三點，特朗普選在此時出手，正好對台灣最不利，2024年是AI大浪來襲，台灣的半導體及資通訊產業出口到美國大躍升，去年對美國出口1163億美元，順差739億美元，這次會得出32%，是從這裡來的。

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很多民眾質疑台灣政府怎麼沒有去溝通？謝金河認為，誰也使不上力，特朗普有自己的一套算法，他沒有把一個國家的經濟強弱考慮進去。例如，這次地震慘遭重傷害的緬甸44%，泰國36%，而印尼和台灣一樣是32%。可見特朗普並沒有考量國家的經濟體質，先用一個公式一刀砍下去，接下來可能要看這些國家來談判。用另一個角度看，特朗普也把中國洗產地的大門都封閉，過去台商全球布局是贏家，現在越南，泰國，印尼，老撾（寮國），柬埔寨都是高關稅國家，工廠搬到哪裡都逃不掉關稅。

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謝金河強調，特朗普揮大棒，全球震撼，沒有一個國家逃得掉，這是我們從來沒有見過的大時代，台灣也要好好思考對策，政治人物不必見縫插針，中國的挑戰比台灣大很多。

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