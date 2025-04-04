美國對華實施67%左右關稅　分析：中國築統一戰線回應為最好結果

美國總統特朗普4月3日宣布向全球貿易伙伴實施「對等關稅」，對中國開出的對等關稅為34%。加上特朗普此前在原有關稅上，兩次加徵對華關稅，美國對中國商品實施的整體關稅為67%左右，是關稅大棒打得最重的國家之一。中國商務部指責美國「單邊霸凌」，並表明將堅決採取反制措施維護自身權益。



綜合證券報告和受訪專家評估，加徵關稅幅度超出市場預期，中美關係將加劇惡化；美國消費者最終將為關稅埋單，但中國全年GDP預估將下跌0.2個百分點。

受訪新加坡學者分析，對中國最好的結果是，美國的其他貿易伙伴國願與中國形成統一戰線應對美國。中國學者則判斷，特朗普意在透過極限施壓，引導製造業回流，但算盤不會打響。

特朗普宣布對中國開出34%對等關稅，當中包括4月5日生效的10%基準關稅，以及4月9日生效的24%關稅。

在特朗普上台之前，美國已對華商品平均徵收13%左右關稅。特朗普上台後，分別於2月和3月各加徵10%關稅。所以，美國對華商品實施的整體關稅為67%左右，與特朗普競選承諾一致。

美國也對越南、泰國、柬埔寨和馬來西亞分別實施46%、36%、 49%、24%對等關稅，試圖堵住中國產品借道東南亞以規避美國關稅的漏洞。特朗普也簽署行政命令，取消適用於來自中國的低價值包裹的「小額豁免」條款，不再允許企業就零售價值不超800美元的國際貨運免繳進口稅。

美國最新數據顯示，美國去年貨物貿易逆差比上一年增加14%，達到1.21萬億美元新高。其中，最大貿易逆差來自中國，總額為2950億美元。

特朗普在白宮講話中說，中國國家主席習近平是能理解關稅之必要的領導人之一。「他們都明白，我們可能得經歷一點嚴厲的手段（tough love）……他們在剝削我們，他們自己也清楚這一點。」

野村證券經濟師陸挺與其團隊發布報告說，特朗普政府對中國徵收額外關稅和採取相關措施的規模和速度，「比市場預期要糟糕得多」。

圖為2025年4月2日，美國紐約州水牛城民眾集會，反對美國總統特朗普（Donald Trump）此前針對加拿大的稅政策。（Reuters）

報告評估，北京計劃對美國進口產品徵收額外關稅作為反擊，也可能對部分關鍵礦產和金屬實施出口管制，並懲罰部分美國公司，但找尋美國進口替代品的空間有限，所以對美貿易報復出手不會太重。

報告也預測，中美難達成重大雙邊協議，中國為穩定增長將採取各種措施刺激內需，以抵消出口衝擊，預計央行第二季啟動寬鬆貨幣政策。

華僑銀行亞洲地區研究與策略主管謝棟銘向《聯合早報》分析，由於美國徵收全球性對等關稅，因此高關稅對中國經濟的衝擊變得複雜難測。但他評估，中國今年全年GDP將從原先預估的4.8%降至4.6%。

謝棟銘認為，對等關稅或能為中美談判創造空間，雙方可爭取透過談判，把美國以芬太尼問題為由加徵的20%關稅給減下來。

新加坡南洋理工大學國際關係副教授李明江分析，美國對中國極限施壓，意在經貿領域與中國部分脫鉤，在製造業領域降低對中國供應鏈依賴，這給中國製造業帶來極大不確定性。

2025年4月1日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行新聞發布會，展示美國總統特朗普（Donald Trump）關稅文章的標題。（Reuters）

從戰略層面分析，李明江認為，特朗普給全球經貿體系製造巨大混亂，對中國的最好結果是，美國的其他貿易伙伴國願與中國形成統一戰線應對美國，但因地緣政治和結構性問題，「這種可能性非常小」。

他說，統一戰線有三方面，一是受關稅影響的國家不妥協，對美國以牙還牙；二是這些國家相互增加經貿合作；三是中國和歐洲等較大經濟體進行政策協調，維持世界貿易組織體系運轉。

國務院發展研究中心世界發展研究所研究員、前副所長丁一凡則判斷，特朗普意在透過極限施壓榨取好處，最終引導製造業回流美國，但他太高估自己，美國反將被各國孤立。

他說，特朗普誇口24小時結束俄烏衝突，「結果是普京把他玩得團團轉」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

