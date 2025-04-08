台2020年起共159人涉「共諜案」遭起訴　現退役軍人佔六成

台灣的國安局周二（8日）公布，2020年至今共諜案共起訴159人，其中現役及退役軍人合計95人，佔60%。



當局示警，中共對台灣的滲透手法愈趨多元，中共加大對台統戰分化，一方面利誘台灣廠商，塑造「惠台」假象；另一方面不斷施壓、要脅在中陸及海外台企政治表態，或利用行政手段施壓台企留陸。還有脅迫在陸台灣藝人轉發認同支持「中國台灣省」的貼文，企圖分化台灣人團結，以及加強招攬「首來族」及誘吸網紅，謀改變青年政治認同。

2020年至今共諜案共起訴159人，95名被訴的現役及退役軍人當中，包括軍官46人、士官27人、士兵22人。其滲透手法主要透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

為鼓勵檢舉中共諜案，當局會為提供破案線索的人士發放獎金。（Google map）

當局說明，中共同時運用台灣人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定人員已不侷限於高階軍官，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

此外，當局指出，中共散布爭議訊息，今年已逾51萬則。中共鎖定「台積電赴美投資」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向、網駭偽冒發文及操作代理人帳號等手段對台灣遂行認知作戰，意圖製造台灣社會對立。