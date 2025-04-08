台2020年起共159人涉「共諜案」遭起訴　現退役軍人佔六成

撰文：陳進安
出版：更新：

台灣的國安局周二（8日）公布，2020年至今共諜案共起訴159人，其中現役及退役軍人合計95人，佔60%。

當局示警，中共對台灣的滲透手法愈趨多元，中共加大對台統戰分化，一方面利誘台灣廠商，塑造「惠台」假象；另一方面不斷施壓、要脅在中陸及海外台企政治表態，或利用行政手段施壓台企留陸。還有脅迫在陸台灣藝人轉發認同支持「中國台灣省」的貼文，企圖分化台灣人團結，以及加強招攬「首來族」及誘吸網紅，謀改變青年政治認同。

2020年至今共諜案共起訴159人，95名被訴的現役及退役軍人當中，包括軍官46人、士官27人、士兵22人。其滲透手法主要透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，全面對台灣軍事單位及政府機關進行滲透，企圖取得國防及政府機敏資訊，並在台發展共諜組織。

為鼓勵檢舉中共諜案，當局會為提供破案線索的人士發放獎金。（Google map）

當局說明，中共同時運用台灣人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，且利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道接觸具財務缺口基層官兵，鎖定人員已不侷限於高階軍官，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

此外，當局指出，中共散布爭議訊息，今年已逾51萬則。中共鎖定「台積電赴美投資」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向、網駭偽冒發文及操作代理人帳號等手段對台灣遂行認知作戰，意圖製造台灣社會對立。

台政壇爆共諜案藍委質疑民進黨中樞被滲透　總統府：不分黨派嚴辦台灣扯鈴教練涉共諜案擴大　華航職員涉洩蔡英文出訪行程受查蔣緯國香港籍前秘書在台捲入共諜案被捕　被指為大陸拉攏退役將領
間諜
兩岸關係