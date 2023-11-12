蔣緯國香港籍前秘書在台捲入共諜案被捕　被指為大陸拉攏退役將領

台媒《中國時報》12日報道，蔣介石已故養子蔣緯國的前秘書、香港籍作家祝康明及另外兩名台灣退役少將在台灣捲入共諜案被捕，三人涉嫌違反台《國安法》等法例。



報道指，祝康明被指以交流為名義，網羅台海軍退役少將孫海濤、少將退役的高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮到大陸接受招待，幫大陸拉攏台灣退役將領，該案經橋頭地檢署偵辦。

報道指，據了解，三人以其所具的軍方人脈優勢，於2017年至2023年長期物色、引介台軍特定階級、軍種退役的高階軍官到大陸或美國接受落地招待，提供大陸統戰組織接觸、拉攏甚至吸收台方退役軍官，並宣傳統戰思想等發展組織行為。

蔣介石已故養子蔣緯國的前秘書、香港籍作家祝康明。（影片截圖）

檢調還查出，孫海濤、劉萬禮曾受陸方滲透來源資助舉辦特定活動，並在藝文活動中支持特定總統參選人，另還以發送粽子、花生糖等禮品，宣傳支持特定參選人。

不過檢方在約談20多名退將後，查無20多名退將被吸收事證。

檢察官根據相關事證，認定三人已涉嫌違反台《國安法》為大陸地區發展組織罪。孫海濤、劉萬禮還另涉犯《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》等罪，因此向法院聲請羈押禁見三人。

橋頭地院11日裁定三人以50至60萬元新台幣交保，都限制出境出海。承辦檢察官不服交保裁定，將提出抗告。

本案還涉及台灣藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂，圖為歸亞蕾。（百度百科）

報道又指，本案還涉及台灣藝人歸亞蕾的妹妹歸亞蒂，但檢方調查後認為歸亞蒂只是在退伍軍人協會擔任秘書，未涉及吸收、發展組織等違反台《國安法》等不法事證。

根據資料，已故的台二級上將蔣緯國曾任台灣國安會秘書長，祝康明為蔣緯國的前秘書。祝康明現任黃埔聯誼會會長，又曾出版過《青天白日勳章》一書。台媒報道指，鴻海創辦人郭台銘今年5月還應祝康明邀請參加黃埔聯誼會的餐敘。