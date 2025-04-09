民進黨立委擬提案收緊港人移台：最長6年才能定居、須放棄港護照

《自由亞洲電台》報道，8名民進黨立委最近向立法院提案，要求有關港人申請居留或定居，應依照「大陸地區人民來台居留定居規定」，同時若要取得台灣人身份，則必須放棄香港原有護照。報道引述律師說法稱，若按照中國大陸人在台灣的相關法例，港人欲取得身份將由過往最快1年延長至6年。



報道指出，2019年香港反修例運動後，不少港人透過多個移民渠道移居台灣。不過，台灣政府近期似乎要收緊相關政策，早前他曾於國安會議後「預告」，將修改港澳人士移民台灣的規定。

報道指出，2019年香港反修例運動後，不少港人透過多個移民渠道移居台灣。（資料圖片）

報道提到，包括王定宇等18名民進黨立委於日前向立法院提案，指出過去港人透過結婚、投資或專業移民，幾乎居留滿一年便可申請定居取得台灣身份證。提案指，「近年中共加強對港澳控制，將大量中國人移到香港，並利用台灣現行對港澳人士較寬鬆的移民法規進行對台滲透。」

提案指出，為國家安全起見，需要對港澳人士定居的待遇加以調整，建議現行港澳條例第12條有關港澳人士居留或定居的規定，需要「比照」兩岸關係條例第17條，等同港人或需如同大陸人一樣，要約6年才能取得台灣身份；同時建議港澳人士如欲申請中華民國國籍，由過往不需要放棄特區護照或BNO，改為需放棄原本持有的護照及國籍。

台灣政府新增「長期居留」選項：無法拿到台灣身分證

據此前報道，今年三月，台媒《自由時報》引述知情官員消息報道，為防堵滲透，台官方研議原來港人居留滿一年可申請定居規定，擬調整改為四年，並於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留待遇，但不必取得台身分證，降低風險。

該官員強調，原來港人居留滿一年可申請定居的設計，已到了需要調整階段。未來擬比照外國人來台定居規定，至少居留待滿四年，再申請定居；大陸配偶目前是居留滿六年可申請定居，港澳人士若調整為四年，仍比大陸配偶優待。

該官員又透露，除現行「居留」、「定居」外，對港人來台擬新增「長期居留」項目，「長期居留」類似永久居留概念，調整方向仍在研議中。據規劃，「長期居留」不是定居拿台灣身分證，無法取得投票權，而是讓港人可在台灣長期居留，風險較低。