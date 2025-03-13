賴清德17策略因應統戰　擬增港人長期居留選項：無投票權、身分證

賴清德今日（13 日）在國安高層會議後召開記者會，指責中國大陸多年來對台灣進行文攻武嚇與統戰滲透，形容中國大陸是台灣境外的敵對勢力，並公佈十七項針對性策略，包括增列香港人「長期居留」的選項。據此前台媒報道，如果港人選擇長期居留，恐無法獲得台灣身分證、公民權和投票權。



中國外交部發言人毛寧則回應稱，台灣是中國的一部分，沒有什麼「總統」，並稱，「不管民進黨說什麼，改變不了祖國必然統一的大勢」。



2025年1月1日，賴清德發表上任後首度的元旦講話，談話全文使用「台灣」自述，隻字未提「中華民國」。（台灣總統府提供）

港澳人士歸化增設「長期居留」：恐無法獲得投票權、公民權和身分證

記者會上，賴清德指中華民國和中華人民共和國互不隸屬， 並形容中國為境外敵對勢力。他稱，根據多年來中國對台灣的文攻武嚇、統戰滲透，可以清楚看得出來，完全符合反滲透法的定義，「中國是台灣境外的敵對勢力」。

賴清德宣布，因應台灣當前面對中共五大國安及統戰威脅，已制訂出十七項因應策略，包括對大陸人士及港澳人士歸化及融入台灣社會的措施。賴清德表示，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量，原籍大陸人士申請赴台定居，須確實依照台灣法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請赴台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

據台媒《自由時報》早前報道，台灣政府正研究港人居留滿一年可申請定居規定，調整為四年，並於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但未必獲發台灣身分證。然而，取得長期居留權的港人，將無法取得投票權、公民權。

據台灣內政部移民署資料，2019年後，獲批居留及定居台灣的香港居民人數大增，2020 及 21 兩年都有過萬港人獲批居留許可，而獲批定居許可的人，自2019年以來一直維持每年千多人；獲得定居許可人士，即擁有台灣身分證，公民權利與一般台灣人無異。新策略下，今後獲批定居的香港人數或會大減。

北京強硬回應：台灣是中國的一部分

在中國外交部今日（13日）下午舉行的例行記者會上中，就賴清德言論提問。中國外交部發言人毛寧回應說，台灣是中國的一部分，沒有什麼「總統」，記者提到的也不是一個外交問題。

她接著態度強硬的回應稱，「可以告訴你的是，不管民進黨當局說甚麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢。」