美對台「對等關稅」生效　賴清德：投資「脫中入北」可轉危為安

特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布對多國課徵的「對等關稅」，對台灣的32%關稅，也在今（9）日台灣中午生效，對此，賴清德在民進黨中常會表示，投資「脫中入北（全球北方）」，台灣終於以自身的經濟實力得以立足台灣、布局全球，形成「全球台灣」。



台媒報道指藍營人士、資深媒體人趙少康等人，對於美國關稅戰，喊話賴清德應開放所有中資來台、禁止投資美國。



4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

賴清德在致詞時表示，在台灣時間午後，美方的「較高對等關稅」已經正式開始徵收。賴清德提到，包含台灣在內，這次的計劃對市場的信心產生不小的衝擊，中長期來看，對所熟悉的世界經貿局勢，更會有深遠的影響，世界各國已經提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張。

賴清德表示，他完全同意，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略台灣在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，台灣會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅，維護台灣企業的公平競爭地位。

賴清德重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，「只要符合國家利益，也不會有任何改變。」

賴清德稱，在第一時間，台灣政府就推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，從融資、產業扶助、出口手續減免、單一諮詢窗口、安定就業到開拓多元市場等手段，至少新增880億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。