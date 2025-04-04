龍應台《紐時》疾呼｢不先和平哪來民主｣　官媒：賴清德是共同敵人

台灣前文化部長、作家龍應台4月1日在《紐約時報》論壇版發表英文評論文章〈台灣的時間不多了〉（The clock is ticking for Taiwan），警告台灣不先確保和平，就不會有民主。她指出，台灣長期依賴美國協防的假象正在崩潰，面對中國崛起與美國可能轉向，台灣應進行全國對話，思考如何在可接受的條件下與中國大陸和平相處。



龍應台文章開頭提到一位南部計程車司機的感嘆：「今日烏克蘭，明日台灣」，指出這句話反映台灣人對美國不再可靠的共同擔憂。文中提及，美國總統特朗普撤回對烏克蘭的堅定支持，甚至於2月底在白宮羞辱烏克蘭總統澤連斯基，使台灣人不禁質疑，美國是否也可能為了取悅北京而拋棄台灣。

龍應台4月1日在《紐約時報》論壇版發表英文評論文章〈台灣的時間不多了〉，警告台灣不先確保和平，就不會有民主。（資料圖片）

文章批評，幾十年來台灣政治領導人以捍衛民主為名對抗中國，但這創造了一種虛假的安全感，讓社會迴避對如何確保台灣民主長存的深刻反思。龍應台認為，「台灣必須立即展開一場嚴肅的全國性對話，討論如何確保以我們可接受的條件與中國和平相處，而不是讓大國決定我們的未來」。

龍應台指出，台灣人民對美國承諾的信心正在下滑。一項由學生使用的網絡平台在3月初進行的非正式民調顯示，在參考烏克蘭現況後，台灣年輕人更傾向選擇「投降」而非「保衛台灣」。

對此，她批評賴清德「對這些情緒視而不見」，不僅未開啟全面討論，反而採取對抗立場，將中國正式列為「境外敵對勢力」，強化審查與中國大陸的交流，甚至恢復軍事法庭制度。她形容，這些行動讓人想起她在1950年代戒嚴時代成長的經歷，今天的氣氛「令人不安地回到那個年代」。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話，發布反中「17條策略」。（台灣總統府）

她指出，歷史曾顯示和解的可能性，例如在馬英九執政期間兩岸關係解凍並達到高峰，「學術、文化和商業交流蓬勃發展」。但自2014年香港泛民主抗議活動之後，台灣民意轉趨疑慮，民進黨自2016年上台後，兩岸再陷對抗。

龍應台強調，「恐懼或許才是我們最大的敵人」，如今任何關於與中國和解的主張，在台灣都可能被視為不愛國、投降甚至背叛，「完全依賴美國，同時拒絕和激怒中國，不再是一條可行的前進之路。不先確保和平，就不會有民主」。

針對龍應台的發言，官媒《環球時報》4月3日發表社評表示認同，並將矛頭直指賴清德，形容其為「兩岸人民的共同敵人」。

《環球時報》指出，龍應台雖未表明支持統一，但其對台獨政策的反思「恰與島內湧動的不滿潮流形成呼應」。文章羅列國民黨前主席洪秀柱、資深媒體人趙少康的批評言論，稱賴清德「反復」、「矛盾」、甚至「將台灣安全放在砧板上」，將成「歷史罪人」。

文中提及，賴清德將計程車司機、保安等行業納入「防災士」訓練，被譏諷為「給每個台灣人綁上炸彈去做台獨炮灰」。社評稱賴清德妄想號召40萬「民力」應對中國攻擊，是對台民眾的「恫嚇」。

《環球時報》最後強調，中國人民與國際社會看得清楚，賴清德無法改變「中國必須統一、也必然統一的歷史定論」。