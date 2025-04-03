美國關稅｜賴清德指不合理將強力交涉　民眾黨批他「被當局外人」

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。



賴清德透過Facebook表示，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，「讓我們感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心」，他表示已經請台灣行政院長卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉。



台灣民眾黨則批評，賴清德政府又錯估情勢，一再被當成局外人，「一個月前台積電擴大赴美投資，政府反應被動完全沒角色，直到今天如夢初醒表達遺憾，過去這段時間真的都在睡？」

民眾黨表示，昨晚台灣行政院長卓榮泰信誓旦旦發臉書要台灣人「安心入睡」，沒想到一覺醒來卻風雲變色，行政院今早才想到要緊急開會因應，顯見賴清德政府又錯估情勢，一再被當成局外人。

據此前報道，卓榮泰曾在Facebook發文稱「要告訴國人，#政府有準備、#風險可控管、#產業有支持」，要讓產業放心、國人安心」，如今Facebook留言被台灣網民灌爆批評台灣政府未掌握與美國聯繫管道。

民眾黨重申，賴清德應該拿出實際解決辦法，盡速盤點台灣即將面對衝擊的產業，並且要思考若持續被美國「已讀不回」該如何因應。

賴清德發文：不合理，對後續全球經濟衝擊感到憂心

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

賴清德臉書發文指出，整體而言，這項以貿易逆差為核算基礎的「對等關稅」政策，並未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，諸如台美間近年貿易逆差主要來自於台灣產業配合特朗普總統第一任期內對於科技管制等相關政策，美國對台灣資通訊產品需求而來，卻成為課徵高關稅的原因等，「都讓我們感到不合理，也對後續這些措施可能對於全球經濟的衝擊感到憂心」。

面對多年來僅見的全球經貿挑戰，他請卓榮泰和團隊，在最短的時間就整體情勢及政府的整備工作做完整說明，也持續與產業緊密聯繫，一切以給產業最大支持，穩定經濟情勢為目標。同時，對於這項關稅措施諸多並不合理之處，他也請卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉。