台海戰爭若爆發　英媒：全台1.3萬間超商當「戰時據點」發口糧

英媒《衛報》報道，台灣政府正積極規劃將全台遍布的7-Eleven便利商店作為戰時應變據點。一旦台海爆發戰爭，民眾可能會被引導前往家附近的7-Eleven，領取配給的口糧與醫療用品。



報道稱，這項構想是賴清德團隊正在評估的多種應變情境之一。該團隊由27位資深閣員、國安官員、非政府組織代表，以及來自企業、宗教與社會各界的成員組成。這個名為「全社會防衛韌性委員會」的組織，負責為台灣社會制定應對戰爭或重大災難的整體準備方案。



《衛報》報道，目前沒有人能確定北京對台動武會是什麼樣貌，但政府規劃單位已有一些推演。預估台灣的軍隊，甚至警力，將被部署到前線，民間救援體系可能需承擔照護與秩序維持的責任。

報道引述四名知情人士表示，台灣民眾將可以走到全島超過13,000間便利商店之一（如7-Eleven），透過這些業者自己的物流系統，領取配給品與醫療物資。民眾還可以在店鋪櫥窗看到政府傳真張貼的訊息，或使用店內設置的緊急無線熱點發送訊息。

台灣政府正積極規劃將全台遍布的7-Eleven便利商店作為戰時應變據點。（duy-nguyen/unsplash）

台灣戰略儲備：90天的煤與石油，以及40天的液化天然氣

報道指出，近期解放軍也頻繁演練對台主島進行海上封鎖。台灣一方面希望和平，但同時也正積極為最壞情況做好準備。在遭遇封鎖的情境下，能源安全將特別脆弱。台灣約有97%的能源仰賴進口。根據燃料類型不同，目前台灣擁有的戰略儲備包括：約90天的煤與石油，以及40天的液化天然氣。

此外，海外援助幾乎可以確定會被北京封鎖切斷，屆時台灣鐵路系統如台鐵可能遭到破壞，空域也可能關閉，不允許貨運等非軍事飛行。另外，網路和通訊訊號很可能會中斷。

值得關注的是，台灣目前無法使用由馬斯克（Elon Musk）旗下公司擁有的「星鏈」（Starlink）衛星網路，因為早前的談判破局。取而代之，台灣正尋求與民間業者合作發展低軌衛星通訊網，同時建立自有系統，其中包括全台規劃設置700個熱點據點，原本為政府與軍方所設，未來也可能擴及民間使用。