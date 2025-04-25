美情報專家：北京正試圖掌握台灣領導人維安即時動態

前美國中央情報局（CIA）分析師孟沛德（Peter Mattis）指出，北京長期關注台灣的憲兵及總統維安體系，並從俄烏戰爭中汲取經驗，了解領導階層於戰時存續的重要性。孟沛德警告，中共一系列行動的目的，是為了「即時掌握台灣總統的維安細節」。



台媒《中央社》4月25日報道，孟沛德於華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）24日舉辦的座談會中發表此番言論。該中心於3月發布《中共對台灣的秘密行動》報告，座談主題為「強化美台合作，對抗中共意識形態工作與政治戰」。

孟沛德在會上指出，解放軍於去年在內蒙古一處演習靶場，疑似模擬台灣總統府周邊的博愛特區景物。孟沛德認為，「國家領導人於戰時的存在具重要性，而中共這些行動顯然是刻意安排的操作，目的在於確保他們能夠即時掌握台灣總統的維安細節」。

內蒙古全比例「博愛特區」靶場曝光。(Facebook@影像情報分析IMINT)

在網絡滲透方面，孟沛德指出，北京過去曾試圖接觸及吸收台灣政府中負責人事的官員，著名案例之一即為前台灣國安局人事處處長退休後赴中國發展。他強調，如今北京已能直接入侵掌握大量個資的機構，例如地方資料庫、醫院及保險公司等。

孟沛德指出，目前已有跡象顯示，一些在美國關鍵基礎設施與關島地區活躍的駭客組織，如今也出現在台灣的網絡領域。但針對這些組織是否已對台灣政治基礎設施發動攻擊的報道卻不多，這一點同樣令人擔憂。

孟沛德強調，當前的網絡安全工作不僅僅是防堵入侵，更應強化系統的韌性。他直言擔心台灣內部對北京滲透的了解不夠深入，「在這種情況下，真正會傷害你的，往往是你不知道的那部分」。

此外，他也提到中共對台灣推展統戰工作的現況。孟沛德指出，從中國內部研究台灣的相關文獻可見，台灣對中國的認同正在消逝，北京因此積極推廣「中國性」的認同感，並針對台灣的菁英與政黨層級進行滲透。

孟沛德進一步示警，指國安部與解放軍對台滲透的手法與目標不斷升級，方式不再僅是讓退休官員開設貿易公司，而是透過貸款機構鎖定財務困窘的軍人。此外，賭場中的算命師亦可能被中共鎖定，成為協助中國情報單位辨識目標對象的「中介人」。

據報道，孟沛德曾任CIA反情報分析師，因分析領導力與對情報社群的貢獻，獲頒傑出表現獎。他也曾擔任美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的高階研究員，目前則擔任華府智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）主席。