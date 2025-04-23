台灣青年參戰意願被高估？《外交家》：別把意圖當行動

美國《外交家》（The Diplomat）期刊4月22日刊登專文，提醒各界勿過度解讀台灣年輕人在面對戰爭時的自陳作戰意願，指出即使民意數據顯示支持保家衛國者眾多，若台灣國防體系無法承接，這份意願恐難轉化為實質戰力。



台媒《聯合報》報道，該文由淡江大學副教授莫少白（Mor Sobol）撰寫，標題為〈為何應對台灣年輕人自陳作戰的意願持保留態度〉。莫少白指出，根據台灣中研院政治學研究所副研究員吳文欽與台灣東吳大學社會系副教授潘欣欣先前綜合的多項權威調查，若北京對台動武，有意願參與作戰的年輕人比例介於53%至88%。但莫少白提醒，這類數據反映的是「意圖」而非「行動」，「人在壓力情境下的實際行為，往往與平時表態有落差」。

莫少白援引社會學與心理學研究指出，早在1934年，社會學者拉皮耶（Richard LaPiere）便提出「態度不等於行為」，而心理學家賈澤恩（Icek Ajzen）也指出，調查反映的是意圖，在面對恐懼或不確定性時，「意圖常難實現」。

此外，政治議題中常見的「社會期許偏誤」（social desirability bias）也是干擾因素。莫少白指出，當保家衛國在台灣成為社會期待的標準答案時，不願參戰可能被視為懦弱或不愛國，因此，受訪者可能傾向說出「認為應該說的話」。

即便受訪者真誠回答，「保衛國家」的定義亦極為模糊。有人可能將其視為上戰場，有人則認為捐款、囤糧或在社群平台表態即為支持。問卷措辭若不清晰，也容易造成數據解讀落差。

文章強調，真正關鍵在於「體制能否承接這份意願」，具體而言，包含台灣目前後備動員與戰備訓練不足，社會對軍方信任度低，且缺乏全民防衛教育與應變準備。莫少白直言，意願不等於能力，象徵性支持無法取代訓練、體制、戰略或領導力。

文章最後悲觀指出，台灣並無等待戰爭發生後再調整備戰策略的餘裕，「真正的韌性並非從宣示開始，而是行動」。