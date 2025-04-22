台行政院長卓榮泰：執迷「兩岸一家親」　絕對不是台灣主流現狀

台灣行政院長卓榮泰今（22）日於立法院接受施政方針及施政報告質詢，針對兩岸定位問題及「兩岸一家親」說法與在野黨立委爭鋒相對。對於民眾黨立委劉書彬質疑未經行政院會及立法院程序便將中國視為「境外敵對勢力」，卓榮泰強調，若還執迷於「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀與主流。



台媒《自由時報》報道，劉書彬質詢時指出，根據台灣現行憲法增修條文，國家統一前自由地區與大陸地區依《兩岸人民關係條例》約定，應屬「中華民國」下之兩地區，由此質詢卓榮泰「兩岸現在是一國兩區還是兩國？是哪一國？」對此，卓榮泰答稱，依照《憲法》及《兩岸人民關係條例》用字來說是兩個地區，但對外、對國際稱為地區非常不宜，「我們是中華民國。」

2025年1月1日，賴清德發表上任後首度的元旦講話，談話全文使用「台灣」自述，隻字未提「中華民國」。（台灣總統府提供）

隨後，劉書彬續追問，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬是否是『兩國論』」，質疑民進黨政府是否準備邁向法理台獨？劉書彬主張，若尊重法治，應進行修憲或聲請違憲審查。卓榮泰回應指稱，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬這是事實，對內法律用語可以用地區談論，但對外絕對不能把自己列為地區。我們是主權獨立國家，叫做中華民國，要叫中華民國台灣也可歡迎，一樣非常響亮」。但也坦言修憲工程浩大，當前立法院結構亦難推動。

至於民進黨政府將中國大陸列為敵對勢力是否有違正當程序層面，劉書彬指出，《反滲透法》僅規定形式與行政處罰，並無規範總統有認定敵對勢力的決策程序，質疑此為重大政策改變，應向立法院報告，否則缺乏合法正當性，認為行政院未在院會中作決策也未報告立法院，顯然忽視立法機關。

此外，劉書彬突出強調，賴清德僅有40%台灣民意支持，卻以民進黨意志定調中國為敵對勢力，恐將導致對岸引用《反分裂國家法》、終結和平統一可能性，進而動用非和平方式。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

台灣陸委會主委邱垂正答詢時首先強調，不應被中國大陸的《反分裂國家法》限制兩岸互動，並重申「法律是延續性的」，「全世界皆知北京對台構成嚴重威脅」，「哪一項不是境外敵對勢力？」並反問劉書彬「這樣的威脅難道委員沒有感受到」？

對此，劉書彬承認「確實有威脅」，但反問是否只看結果不究其因，質疑將對岸視為敵對勢力是否會升高緊張，「夠強並不需要視為敵對勢力，美國有把中國視為敵方勢力嗎？」

卓榮泰再稱，「和平有兩種，一種是夠強、一種是投降。絕對要提升國防力量，強到讓境外敵對勢力不敢侵略。」卓榮泰直言，「如果委員還執迷於兩岸一家親，絕對不是台灣現狀、主流」。劉書彬則反駁道「主流是維持現狀」。