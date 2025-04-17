民進黨爆出共諜案　賴清德：黨公職赴中港澳須報備

台灣民進黨陸續爆發有黨員涉入共諜案，身兼黨主席的賴清德16日在民進黨中常會下令，立院黨團支持盡速通過反滲透相關國安修法，法制尚未完備前，針對黨公職及黨工祭出三手段。



包括若出入中港澳或與具中共官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告。陸委會也表態，擬修法增加立法院人員赴大陸申報揭露制度。



針對特朗普將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，賴清德2月14日召開國安會議應處，會後並接受媒體提問。（台灣總統府）

台媒報道，近日台立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典特助黃取榮、國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等人涉入間諜案。

賴清德昨批評，「這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，及法律最嚴厲的制裁、社會批判」。

他更稱，對意圖併吞台灣的極權政權而言，民進黨自然成為其積極滲透的對象，「民進黨被滲透也不是今天才開始」。

賴清德：出入中港澳、與中共官員接觸採「事前報備、事後報告」

賴清德宣告，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取三點作法：黨公職及黨工若出入中港澳，或與具中共官方身分人員接觸，建立「事前報備、事後報告」機制；中央黨部和各地團隊透過定期課程或講座，強化國安法治意識教育；各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理國安意識教育。

對於賴清德提出的三項作法，中常委陳茂松「加碼」建議，若發現未落實報備制度，就要黨紀處分。黨祕書長林右昌在黨務報告時表示，這些涉案黨員，黨在第一時間都已經明確、快速處置，也會發函要求地方黨部都要規範。

陸委會副主委、發言人梁文傑16日表示，《兩岸人民關係條例》只規定縣市長、縣市府政務人員赴大陸必須申報與審查，但政務官接觸機密機會不大，反而是立法院接觸的機會較多，因此希望未來民選公職人員都可納入相關規範，現在也在修改相關規定包含修法。

他說，各機關其實一直都要列舉涉密人員給陸委會與移民署等單位，例如司法院接觸到國安案件的法官；監察委員接觸到國安案件都會報過來，但很可惜有兩岸條例以來，立法院從來沒有報過。