剴剴案開庭︱醫生作證剴剴身心被虐　惡保母痛哭認罪：失去耐心

台北地方法院近日開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，4月29日3名專業醫生庭上作證稱剴剴生前遭受長期的身心虐待，更有醫生懷疑剴剴遭性虐待，也有精神科醫生指出剴剴在受虐期間已經出現憂鬱症的症狀。



4月30日保母劉彩萱詰問，她突然改口承認凌虐剴剴致死並認罪，更當庭哭著說「對不起」，劉彩萱稱自己是因為膽小害怕之前才不認罪，更指她其實一開始蠻喜歡「剴剴」，還跟社工說「剴剴」長得像童星，後來卻漸漸對失去耐心，才會造成遺憾。



保母劉彩萱突然改口認罪。（翻攝週刊王）

醫生作證剴剴身上有42處傷痕、出現憂鬱症症狀

4月29日台大兒童醫院主任醫師呂立等三名醫生至庭上作證指出剴剴遭受身心虐待，呂立用示意圖標示剴剴身上至少42處傷勢，從頭頂、頭臉耳頸、軀幹到臀部、腳底全是嚴重虐傷，而他指出這些都發生在死前一個月內。

呂立表示，最痛的是陰囊一處裂傷，那是非常敏感脆弱的部位，他說光看傷勢照片就會「覺得好痛、真的好痛」。在講解令人不敢想像的虐傷過程中，他一度哽咽，他稱「這是教科書等級的凌虐」，醫生在作證時旁聽席民眾不少也落淚。

另外，台大醫院精神醫學部醫師丘彥南在法庭上指出，凱凱確實遭受身心虐待，且疑似包括性虐待，甚至診斷剴剴在受虐期間已出現憂鬱症的症狀。

而先前一直否認有虐待剴剴的保母劉彩萱，4月30日認罪。她坦承剴剴手腳瘀傷，是她綑綁導致，但頭部是剴剴自撞，承認徒手打手心、鞋拔打腳底，也用手捏過耳朵，但否認傷害過生殖器、沒打過額頭。最終她當庭痛哭認罪。

劉彩萱律師則表示，針對檢方起訴罪名都認 （凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死），但針對部分事實需要釐清。

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保母坦承體罰、綑綁剴剴：讓他天天罰站、拿匙羹敲他牙齒

劉彩萱指出，剴剴若不肯吃飯，她就直接收起來，有一次剴剴吃飯噴到臉，她也大罵髒話再打他手臂，但並沒有餵他吃鍋巴、剩菜剩飯。她稱，平常會將洗過的生米放在果汁機打碎，加入蔬菜、小魚、肉末當成嬰兒食物。

劉彩萱表示，她以為剴剴牙齒掉是因為磨牙，直到昨天聽呂立醫師分析才知道，原來碰上剴剴不吃飯時，她用湯匙戳剴剴牙齒，可能造成牙齒脫落。她表示，天氣熱的時候，才會給剴剴洗冷水澡，不確定剴剴是否抗拒，因為有時洗溫水，剴剴會大叫。

劉彩萱承認，手腳是她束縛的，頭則是他自己撞的，也承認有傷害過剴剴的耳朵，至於剴剴生殖器的新、舊傷勢，劉彩萱強調絕對沒有傷害過剴剴生殖器，換尿布時也沒有特別觀察。

劉彩萱也坦承讓剴剴站在客廳角落的「冷靜區」，「剴剴」一哭鬧就去站，後來站成習慣「幾乎天天站那裡」。另外，她也坦言，剴剴並非睡在床上，晚上他都獨自睡在電腦房的軟墊上，原因是「剴剴」在臥室讓她無法入睡，害怕會影響另名孩子的睡眠。

剴剴生前疑似憂鬱症 保母：以為他撞邪

有醫生指出剴剴出現憂鬱症症狀，劉彩萱則表示自己「醫學常識不足」，不知道小孩可能也有憂鬱症，看他表情呆滯，以為是卡到陰，還帶他去收驚2次。最後劉彩萱哽咽痛哭當庭認罪，她表示「我一開始很喜歡剴剴，覺得他長得很像小彬彬，不知道從什麼開始失去耐心，才造成今天的遺憾，對不起…」。

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值得關注的是，劉彩萱和她的家人曾多次稱「剴剴很難帶」，但法院此前傳喚過外籍看護Mira，與之前照顧過剴剴的周姓、蕭姓保母，均表示剴剴的身心狀況良好，照顧起來不費心力，

周姓前保母更表示，剴剴每天不但吃足三餐，且食量非常好，活動過後還會給予零食、水果，睡眠沒有異狀，也不哭不鬧。外籍看護Mira則特別飛回台灣作證，她表示，剴剴幾乎天天都會被要求像軍人稍息一樣罰站，在廁所吃剩飯剩菜，經常遭到體罰。

台媒引法律人士說法：保母此舉可能為爭取減刑

台灣法律界人士認為，劉彩萱突然改口，極可能與爭取減刑有關。律師包盛顥向台媒表示，在量刑階段，法官有可能據是否認罪判斷被告悔意，進而調整刑期。