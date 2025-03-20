1歲童遭保母燒生殖器拔指甲虐死　林心如為剴剴發聲：應該要重罰

【剴剴案】林心如近年除了出演兼製作《華燈初上》引起討論外，也是斬獲多項金鐘獎的《有生之年》的製作人，近日她飛到巴黎參加時裝週，凍齡狀態備受討論，返台之後她馬不停蹄工作，18日出席家扶基金會「用愛包圍」募款起跑記者會。



林心如18日出席家扶基金會「用愛包圍」募款起跑記者會，現場開心跟幾位孩童合影，一見到小孩她就露出慈愛的笑容，馬上蹲下拉近距離，流露出滿滿的母愛。她被問到近期討論度超高的「剴剴案」，坦言自己有在關注，說道「希望可以還給家屬一個公道」。

林心如坦言自己有關注「剴剴案」。（FB@林心如）

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對此，林心如聽聞民眾正在連署「虐童致死者判處死刑」，她思考了許久，說道「應該要重罰，但主要還是看司法決定，不過認為絕對要嚴逞」。而她也被問及黃子佼的醜聞，坦言自己沒有看對方的判決書，但強調：

「保護小孩是大家都有的責任，對於小孩的傷害是零容忍的。」



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此外，林心如也透露自己從女兒4、5歲時就開始教育身體自主權，從小就跟小孩說身體不可以讓人隨便碰、看、摸，認為這種事情儘早讓孩子了解是好事，不過也因為社交網路太發達而感到擔心，因此她的解套方式就是「跟女兒當最好的朋友」，這樣對方有任何事就會跟她分享，她也能夠及時跳出保護女兒。

林心如出席家扶基金會「用愛包圍」募款起跑記者會。（ETtoday授權使用／記者黃庠棻攝）

林心如談及剴剴案。（ETtoday授權使用／記者黃庠棻攝）

林心如談及剴剴案。（ETtoday授權使用／記者黃庠棻攝）

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