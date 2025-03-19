台1歲童遭保母虐死：生殖器燒黑、指甲拔光　300人堵法院要求判死

台北市劉姓姐妹去（2023）年受兒福聯盟委託照顧一名一歲半男童剴剴（化名），卻在114天裡涉嫌虐童致死，據台媒報道，剴剴不僅腿被打到變形、指甲被拔光、牙齒被打斷，生殖器也被燒焦，身上多處傷痕，該年平安夜他手握鉛筆倒臥雜物間死亡，死時只有6公斤。



該事件轟動全台，台媒稱今日更有超過300名市民手持白花和標語走上街頭稱虐童零容忍，要求判決涉案保母唯一死刑，並要求加重台灣虐童的刑責。



台媒指出，剴剴2023年底因呼吸困難被送到醫院，結果院方發現，剴剴營養不良還全身是傷，不僅頭骨、盆骨、小腿骨受損，甚至還牙齒斷裂、指甲也被拔除、生殖器燒傷等，搶救後仍宣告不治，而保母55歲劉彩萱及其妹妹53歲劉若琳涉有重嫌。

保母55歲劉彩萱及其妹妹53歲劉若琳涉有重嫌。

剴剴到保母家前和到保母家後形成強烈對比。(網絡圖片)

台1歲童剴剴被虐待致死。(網絡圖片)

經查，2名劉女均為台灣兒福聯盟簽約合作的有照保母，2023年8月受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，同年12月24日在家斷氣，送醫不治。

開庭時，劉女2人原本坦承犯行，卻在2025年2月5日第三次開庭時「改口翻供」，只承認有綑綁男童及打腳底，還稱傷勢是剴剴自己跌倒所致。至於拔牙、拔指甲、推去撞牆、持工具毆打、以爬滿蟑螂的紙杯盛裝不新鮮食物，或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致剴剴身體衰弱感染肺炎等，劉姓姊妹通通不認罪。

剴剴死時只有六公斤且全身多處傷痕。(網絡圖片)

台灣民眾發起聲援活動，稍早北院外也集結數百民眾手持鮮花高喊口號，要求「虐童零容忍」，更指出要對涉事保母「唯一死刑」。

台北101董事長賈永婕也親自到場聲援，她表示，當初得知凱凱案時，難以置信世上竟有如此殘忍的行為，直指這起案件是蓄意虐殺。她痛心地表示，無法想像凱凱在這11個月內遭受了何等折磨，因此認為應對施虐者施以「最重量刑」，並強調對於虐童行為零容忍，絕不姑息。

台北101董事長賈永婕也親自到場聲援。(翻攝台視)

她進一步指出，台灣正面臨少子化危機，每個孩子都是珍貴的生命，卻有人在這樣的社會裡遭受虐待致死，令人難以接受。她呼籲法官應徹底檢視所有虐童事證，將每一項暴行一條一條加罪，確保加害者受到應有的懲罰。

【圖輯】「指甲被拔光，甚至生殖器也呈現焦黑…」8點了解台1歲遭虐死完整時間軸👇👇👇

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台媒：每日飲餿水剴剴死時只有6公斤 家屬質疑社工包庇

據了解，「剴剴」因生母和外婆無法照顧轉交給政府立案的台灣兒福聯盟簽約合作的有照保母，據「剴剴」的親友指出，「剴剴」被涉事保母接手照顧後，沒有一天好日子，「沒有看過這個小孩是躺著睡過的，都是被綁著睡，然後每天只給他喝用紙杯裝的餿水」。

「剴剴」家屬發文，指控劉姓保母已經不是第一次虐童，「前面就已經有其他小孩被虐打，只是家長即時帶回，而我們卻因為社工包庇保母，聲稱個資保護無法告知保母資料，阻擋我們與小孩碰面。」

據了解，台灣檢警當初為釐清兒福聯盟社工訪查男童紀錄是否造假，發動搜索約談，陳姓女社工被上銬的畫面曝光後，曾一度引發社工界反彈，該陳姓社工則強調自己無罪。

陳姓女社工被上銬的畫面曝光。(翻攝台媒)

陳姓女社工被上銬的畫面曝光。(翻攝聯合報)

台灣網民自製文宣。

台10萬網民連署要求「虐童致死唯一死刑」

據了解，台灣有近10萬人湧入「公共政策網路參與平台」，連署要求加重虐童罪刑責、更有不少民眾發起聲援剴剴的活動。國民黨立委洪孟楷表示，支持虐童致死唯一死刑，為無法再發聲的剴剴討公道。

該提案是由台灣網民在公共政策網路參與平台發起，提案指出，為保障兒童身心安全，提議增加虐童者刑責，包括刑法271條，增設虐童致死者，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑，以及刑法286條，對於未滿十六歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全發育者，處十年以上有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處二十年以上有期徒刑，得併科一千萬元（新台幣），以下罰金。

該提案於2月20日通過檢核，次日進入附議階段，目前附議人數已達標，截至今（19日）上午11時，已有超過10萬附議，依照規定，提案通過附議後，主管機關必須在60天內回應，也就是相關主管機關必須在5月16日前回應此案。