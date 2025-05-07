蔡英文9日訪立陶宛、丹麥　赴哥本哈根民主峰會演說

台媒《中央社》報道，蔡英文將於5月9日啟程前往歐洲，展開對立陶宛與丹麥的訪問行程。期間，她將在立陶宛維爾紐斯大學發表演說，並與前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė）進行對談，隨後前往丹麥哥本哈根，出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說。



《中央社》報道，蔡英文辦公室發言人蔡舒景於今（7）日表示，蔡英文此行是應前立陶宛總統格里包斯凱特邀請訪問立陶宛。蔡舒景指出，蔡英文此行「期待透過此行，能助益於歐洲各界對於台灣更深的認識，也讓台灣與歐洲民主國家間關係的更加緊密與強化」。

據了解，蔡英文除將拜會立陶宛各界友人，也會於維爾紐斯大學發表演說，並與格里包斯凱特進行對談。蔡舒景表示，立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡英文將藉此行，傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。

結束立陶宛行程後，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，赴丹麥哥本哈根出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」。蔡舒景透露，蔡英文將在會中發表演說，重申台灣將與民主盟友持續合作，共同確保區域的安全穩定，也會向峰會多年來對台灣的支持表達感謝。

蔡舒景指出，本屆「哥本哈根民主高峰會」訂於5月13日至5月14日舉行，屆時將邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士與會。