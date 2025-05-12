蔡英文哥本哈根演說後續行程曝光　將赴英國與政界對話

蔡英文目前正出訪立陶宛，預計接下來將轉往丹麥。根據蔡英文辦公室今（12）日發布新聞稿指出，結束丹麥哥本哈根行程後，蔡英文將應邀前往英國，展開為期數日的訪問，走訪當地政界，並與旅英專業人士及多個學術研究機構交流互動。

台媒《中央社》報道，蔡英文5月9日啟程前往歐洲，第一站為立陶宛。她已於當地維爾紐斯大學發表演說，並與立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė）進行對談。接下來，她將轉赴丹麥哥本哈根，參與第8屆「哥本哈根民主高峰會」，預計將發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作的立場。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，在結束丹麥哥本哈根的訪問行程後，蔡英文將應邀前往英國進行為期數日訪問，期間將走訪英國政界及與旅英各界專業人士互動，並與多個學術研究機構進行交流。

蔡舒景強調，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，回顧蔡英文過去8年任期，台灣與英國在各領域都有許多具有意義的交流及合作，雙邊關係有長足的進展。據了解，今次蔡英文是在英國國會友人力邀下安排前往訪問，除了表達對台英關係的高度重視，更期盼透過此行，助益台英友好關係的更進一步深化。