國際安全論壇移師台北引爭論

2025年2月20日至21日，哈利法克斯國際安全論壇(HFX)在台灣台北舉行，這是HFX首次跨出北美洲選擇在台灣舉辦論壇。

台灣領導人賴清德在2025哈利法克斯台北論壇開幕式上提出，打造「非紅供應鏈」，應對中國大陸主導的「紅色供應鏈」。賴清德表示，台灣有能力與民主陣營合作，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」，提升震懾力量。

賴清德在台北舉行的哈利法克斯國際安全論壇會議上致辭。(HFX視頻截圖)

負責台灣國防事務的吳釗燮則在論壇開幕式上不斷強調提升台灣防務能力和向美方軍購的必要性。對於論壇現場記者提出的有媒體爆台灣有意向美國購買70至100億美金的武器的問題，吳釗燮未正面回答但表示，未來也要和美方討論哪些是適合台灣的，美方希望我們有的，以及台灣希望買到的，尤其面對灰色地帶，台灣有些系統已經老舊，這是需要討論的方向。

在特朗普強勢介入俄烏衝突，直接跟俄羅斯談判下，西方的民主自由陣營依然處在錯愕之中。在吳釗燮的思維中，台灣需要什麼軍事裝備的確要跟美方討論，還要看美方希望台灣有什麼。賴清德近期也宣佈要優先編列特別預算，使台灣國防預算達到GDP3%以上，這應該是台灣近幾十年有數據統計以來最高的比率。

民進黨在蔡英文時期就極力推動引進哈利法克斯國際安全論壇(HFX)，希望藉此讓台灣吸引國際關注。這個論壇每年固定在加拿大哈利法克斯召開，主要圍繞國際安全問題展開討論。今年終於進入台灣，在台北舉行。

這樣一個帶有國際性質的安全論壇應該被台北大肆宣傳，但不知為何辦的相當低調。

本屆HFX台北論壇規格並不高，與會的國際政要與學者層級亦顯著降低，造成台灣島內和國際輿論關注度也較低。民進黨方面的媒體報導稱，論壇有來自超過70國的政要、專家及學者齊聚，但是不管在開幕前還是開幕後，鮮有報導或照片出現多國政要在台齊聚的場面。邀請到的政客名人全部是過去式，如前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）、前加拿大國防部長馬凱（Peter MacKay）、前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠竟也是枱面上重量級人士。

台灣島內輿論認為整個論壇更像是一場民進黨舉辦的晚宴。2天議程，1天在討論，1天辦起了台灣美食觀光記。估計民進黨也認為此次論壇難談「成功」舉辦，所以並沒有大肆宣傳。

花費幾千萬舉辦的安全論壇，換來的是國際社會的冷淡響應。島內民眾關注寥寥，國際社會也反應平平，最引人關注的竟是論壇主辦人曹興誠的桃色緋聞。

聯華電子（聯電）創辦人曹興誠在「哈利法克斯台北論壇」上發表演講。 (路透社)

由於台灣本身就面臨着安全與穩定問題，特別是在烏克蘭問題很可能會以一種完全擺脱意識形態的環境下，以匪夷所思的方法解決。烏克蘭問題解決之後，台灣大概率就會成為美中兩個大國談判，甚至「交易」的對象。而像HFX這樣的國際論壇，或許不能為台灣帶來實質性的利益。