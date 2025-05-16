台太魯閣驚見水鹿屍體「鹿茸整齊斷裂」身上有彈孔　疑遭盜獵殺害

有網友在臉書登山社團發文表示，於台灣奇萊稜線山屋東南方約500米處發現一隻雄性水鹿屍體。該水鹿鹿茸斷裂且有圓形孔洞，疑似彈孔，懷疑有人為獲取鹿茸而獵殺。



接獲通報後，太魯閣公園管理處聯繫保安警察第七總隊第九大隊調查。若查屬非法盜獵，最高可處新台幣3000元罰鍰，涉及保育類野生動物獵捕則可處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

奇萊山水鹿疑遭盜獵殺害。（太管處網站）

奇萊山水鹿疑遭盜獵殺害。（太管處網站）

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根據通報內容，水鹿屍體發現於奇萊稜線山屋東南方約500米處。現場觀察顯示，水鹿兩隻鹿茸斷裂處十分整齊，且身上有一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡。網友懷疑，有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

太魯閣公園管理處獲報後，立即聯繫保安警察第七總隊第九大隊展開調查。若經查證屬非法盜獵，將依台灣《公園法》第13條規定辦理，最高可處新台幣3000元罰鍰。涉及保育類野生動物獵捕，將依《野生動物保育法》第41條第1項規定，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

台灣水鹿屬台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物。牠們主要棲息於海拔1,000米以上的中高海拔原始森林，活動高峰在清晨與黃昏。雖然民間有飼養族群，但野外水鹿數量稀少，曾因棲地破壞及狩獵壓力大幅減少，被列為保育類野生動物。現今族群略有回升，仍屬其他應予保育之野生動物。

本案已進入調查及蒐證階段，太魯閣國家公園管理處呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，共同守護台灣珍貴野生動物與山林資源。

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