長髮妹餵奈良鹿「當場被撞飛」 英勇大叔秒衝前護花 獲網民大讚
撰文：ETtoday
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日本奈良公園的鹿群一直以來吸引國內外無數觀光客到此打卡，遊客還會向一旁的小販購買鹿仙貝餵食，與鹿群們互動，然而卻也多次發生奈良鹿傷人事件。
日前就有一名女子被奈良鹿攻擊撞倒，而她甚至還傻傻地想要繼續餵鹿，一旁一名熱心男子見狀連忙上前嚇阻鹿隻，才沒有發生危險。
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根據日媒報導，這段長1分鐘12秒的影片日前在YouTube曝光，一名長髮女遊客在奈良公園想要與鹿隻互動時，突然被鹿用鹿角攻擊，當場被撞倒在地，而她嚇得驚聲尖叫後，也吸引了旁人注意。
女子被撞倒後，試圖自行起身，然而從影片中可以看到，她疑似還要繼續餵食那隻才剛攻擊她的鹿，一旁的紅衣男子見狀嚇得立刻制止她，並急忙衝上前去，隔開鹿隻與女子，以免她再次遭受攻擊。不僅如此，事後大叔還把女子拉到一旁，並仔細叮囑她注意事項。
許多網友紛紛讚賞紅衣中年男子的英勇行為，認為男子在救人之餘還能冷靜應對突發狀況，非常厲害。與此同時也有另一派網友指責被撞的長髮女子稱，「都已經被攻擊了，還想要繼續餵鹿，是不是有點搞不清楚狀況？也太危險了吧」等。
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