盤點台灣娛樂圈真男人！林志穎最紅時入伍2年　張震嶽是陸戰隊

近期台灣接連爆出藝人涉嫌「閃兵」（逃避兵役）爭議，從王大陸疑似以假病歷逃兵遭查，到接連傳出威廉、陳零九、陳大天、阿虎等人涉案，引發社會譁然！然而，在演藝圈中也有不少男星選擇遵守義務、認真服役，成為粉絲眼中的榜樣。



其中，林志穎、畢書盡、顏志琳、張震嶽、邱澤、韓志杰與已故音樂才子張雨生等多位藝人，憑著服兵役的堅持與表現，贏得外界一致肯定，更被網友譽為「真正的男子漢」。

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張雨生

張雨生曾穿著兵服在台視「就在今夜」亮相。（聯合新聞網授權使用）

於1989年大學畢業後入伍服役（陸軍1591梯），並分發到憲兵藝工隊（憲兵忠貞407梯）。他在軍中藝工隊期間，並未中斷音樂創作，努力充實自己的詞曲及樂器能力，服役期間也有音樂作品發表並入圍金曲獎，於1991年退伍。

動力火車：尤秋興、顏志琳

圖為團體動力火車顏志琳（左）與尤秋興（右）。（聯合新聞網授權使用）

動力火車成員尤秋興於1989年收到兵役通知，而顏志琳也早在樂團於1997年出道前，就已完成兵役。值得一提的是，顏志琳曾服役於台軍陸軍的高空特種勤務中隊，也就是俗稱的「涼山部隊」，是演藝圈中少數具有特種部隊資歷的藝人。

陸軍特種勤務隊（俗稱「高空特勤中隊」、「陸軍特勤隊」，原稱特種勤務隊），由於1980年成立時駐地在屏東涼山，因此被稱為「涼山特勤隊」，具備陸海空三棲作戰能力，也是台軍最為神秘的一支特種部隊。



林志穎

圖為歌手林志穎（橘色空軍服）、張震嶽（迷彩陸軍服）和韓志杰（白色海軍服）為台軍主辦的第二屆金笙獎KTV歌唱大賽齊聚一堂。（聯合新聞網授權使用）

林志穎在1992年17歲出道迅速走紅後，選擇在約1994年、事業正值巔峰時入伍服役，役期為兩年，服役於陸軍。儘管當時他演藝前途看好，他仍選擇依規定完成兵役，成為許多人心中藝人當兵的楷模。

張震嶽

張震嶽與林志穎約同一個時期，於1995年左右入伍台軍海軍陸戰隊。他在軍中隸屬於飛馬豫劇隊，並擔任傳令兵。這段軍旅期間他也持續創作，為日後的音樂事業打下基礎。

韓志杰

韓志杰在「紅孩兒」團體解散後，約於1995年左右入伍服役，加入陸軍的陸光藝工隊。他在軍中與同期服役的藝人如林志穎、張震嶽等都曾一同參與台軍的宣傳活動，履行軍人的職責。

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五月天：阿信、怪獸、瑪莎

五月天的主唱阿信（陳信宏）、結他手怪獸（溫尚翊）和Bass手瑪莎（蔡昇晏）約於2001年9月一同入伍，樂團因此暫停活動。瑪莎服役於藝工隊，並完整退伍。阿信和怪獸則在服役期間因健康原因提前退役，阿信是因扁平足，怪獸則是因地中海型貧血，兩人都約在2002年2月驗退。

此外，鼓手冠佑（劉冠佑）在加入五月天樂團前已經完成兵役義務，團員石頭則因先天性心律不整而獲得免役資格。

邱澤

邱澤在出道數年後，約在2006年選擇暫別演藝圈入伍服役，服的是替代役，並加入了國訓排球隊。當兵對邱澤而言是一個沉澱和重新思考未來的時期，退伍後他重回演藝圈並在戲劇領域獲得肯定。

阮經天

阮經天（聯合新聞網授權使用）

金馬影帝阮經天於2012年1月以29歲的年齡入伍服替代役，因扁平足被判定體位，分發至教育部。他的入伍和服役過程受到媒體高度關注。

畢書盡

於2011年取得台灣身分證後，同年底入伍海軍服役，役期一年，於2012年退伍。他在台灣出道發展一段時間後才入伍，服役期間曾加入海軍軍樂隊，新訓時曾面臨飲食不適應的問題。

明道

明道曾因長期就學而較晚面對兵役問題，引發過「閃兵」的討論，甚至有「明道條款」的稱呼。不過他最終於2012年以32歲的年齡入伍，並志願選擇加入訓練嚴格的陸軍儀隊，透過紮實的操練表現，成功扭轉了過去的負面形象。

鄭元暢

圖為海巡署2012年12月在基隆八斗子漁港查獲漁船接駁私煙，正在岸巡二總隊服役的藝人鄭元暢（左），荷槍實彈在場戒護。（聯合新聞網授權使用）

偶像劇男神鄭元暢於2012年8月以30歲的年齡入伍，服役於海巡署。儘管在服役期間髖關節舊傷復發，甚至需要拄拐杖，但他仍堅持完成343天的役期，帶傷退伍，展現了堅韌的一面。

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