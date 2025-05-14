王大陸陳零九威廉等11人涉逃兵役　一文看清「閃兵」名單及聲明

今年2月王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，之後台灣警方順藤摸瓜的調查出有更多藝人涉嫌逃避兵役（俗稱「閃兵」），調查發現至少有11位男藝人涉案，5月14日台灣警方兵分多路陸續將涉案藝人拘提到案。



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🎭 涉案藝人名單（依年齡排序）

廖威廉／威廉（棒棒堂）／39歲（1985）

陳零九／歌手、演員／38歲（1987）

陳大天／小蝦（藝人）／37歲（1988）

吳致任／阿虎（藝人）／36歲（1988）

陳信維／演員／35歲（1989）

李九慕／李銓（超克7成員）／34歲（1990）

王大陸／演員／33歲（1991）

黃亮鈞／大根（藝人）／32歲（1992）

陳向熙／小熊（藝人）／31歲（1993）

黃博石／舞台劇演員／24歲（2000）



⚖️ 法律責任與後果

刑責：依台灣《妨害兵役治罪條例》，逃避兵役者可處5年以下有期徒刑。實務上，多數案件判處緩刑或易科罰金，情節嚴重者可能判處4至5個月徒刑。

服役年齡限制：台灣役男服役年齡為18至36歲。超過36歲者，即使被判刑，通常不再需補服兵役。

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🗣️ 藝人與經紀公司聲明回應

威廉（廖威廉）：目前正在綠島進行節目拍攝，已主動至綠島派出所說明，並表示：

「別擔心，我主動面對配合。」



陳零九：所屬經紀公司種子音樂表示：

「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心」。



陳大天（小蝦）：所屬經紀公司發布聲明表示：

「本公司所屬藝人陳大天因個人兵役問題，今日接受檢調單位約談偵訊。就藝人行為所造成社會不良示範，本公司深感遺憾，本公司將協同藝人全力配合檢調調查程序，謝謝媒體各界關心。」



大根（黃亮鈞）：所屬經紀公司名揚國際表示：

「大根在2023年間，因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。」



Teddy（陳向熙）：經紀人則回覆：

「還在了解情況中，會尊重及配合檢調程序，謝謝。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】