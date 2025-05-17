「變性女神」公開14年前當兵生活　 女裝照意外成為兄弟收藏品

在台灣藝人「閃兵」案持續延燒之際，跨性別網紅小A辣15日晚間在社群平台分享自己14年前的軍旅生活，不僅曬出當年英姿，更透露一段溫馨動人的成長故事，引發網友熱烈討論。



小A辣在臉書發文，回憶2011年入伍時的點滴，表示當時因性向特殊，母親十分擔心她在軍中會遭受欺負：

「但進去後我被滿滿的愛包圍！真的好幸運，當時的班長、學長還有同梯弟兄都對我超好，照顧有加，讓我在軍中感受到家的溫暖。」



小A辣曬出當兵時的照片。（FB@小A辣）

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她分享軍旅生活的同時，也爆料一段有趣往事，透露放假時喜歡穿女裝拍照，並將照片藏在識別證後面，結果某次返營，同袍誤以為照片中是她的女友，她坦承那是自己後，竟意外引發「搶照潮」，許多弟兄紛紛要求索取照片，甚至將她的照片放進自己的識別證後面收藏。

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她也笑說：「這段回憶真的好深刻，至今想起來還是會笑出來」，而她2012年退伍後，於2020年接受性別重置手術，正式成為女性，並因此獲得免役證明，她也不忘勉勵大家：

「我當時的心態是人生只有一次，一定要體驗當兵，不要害怕，這都是必經過程，錯失會後悔。」



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