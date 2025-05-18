歐陽娜娜被台灣官方點名調查　共青團喊話：別怕，14億中國人挺你

近日台灣陸委會表示，會積極查處唱和大陸政府的台灣藝人，對於配合大陸宣傳統一行為將依法開罰，已針對相關行為展開調查，其中包括歐陽娜娜等人已被列為重要的行政查察對象。



大陸的「共青團中央」16日在微博發聲稱，「歐陽娜娜等藝人被台當局威脅？別怕，14億中國人挺你」。



歐陽娜娜。（歐陽娜娜IG）

2024年10月，台灣藝人歐陽娜娜（左）、台灣歌手張韶涵相繼轉發央視「解放軍圍台示意圖」。（Instagram@nanaouyang、微博@張韶涵）

陸委會主委邱垂正近日指出，根據台灣法律，台灣人民未經許可，不得與中國大陸的黨政軍機構有任何形式的合作行為，若查核結果認定違法，將對藝人處以10萬至50萬元新台幣罰鍰。

陸委會也進一步說明，目前包括歐陽娜娜、陳喬恩、侯佩岑等逾20人被列為重要行政查核對象，陸委會副主委兼發言人梁文傑強調，對於懲處哪些言論目前還待界定，懲處名單也正在決定中，即使藝人以「經紀公司代為操作」為理由推卸責任，也不會被認定、採納。

「共青團中央」在微博發聲稱，「歐陽娜娜等藝人被台當局威脅？別怕，14億中國人挺你」。（微博）

消息曝光後，大陸官方「共青團中央」16日在微博發起「14億中國人挺你」話題，發文喊話「歐陽娜娜等藝人被台當局威脅？別怕，14億中國人挺你」。

不少微博網友也紛紛響應轉發，表示「支持歐陽娜娜」、「一個中國原則不容置疑」。