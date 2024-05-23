侯佩岑、歐陽娜娜：台灣必回歸祖國　大陸網民大讚：勇敢表明立場

中國大陸央視新聞的官方微博，22日一早突然發出一則貼文：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一 。」



眾多大陸明星也都照慣例陸續轉發此則貼文，而台灣藝人中侯佩岑、歐陽娜娜的官方微博也同樣轉發（點圖放大瀏覽）：

央視新聞官方微博的「反台獨」貼文，瞬間就登上微博熱搜榜，大陸不少一線大咖明星也義不容辭的轉發。

而大陸網友見到台灣藝人侯佩岑、歐陽娜娜都轉發，並寫道「台灣必將回歸祖國的懷抱」，紛紛大讚：「給侯主播點讚，不愧是我喜歡了20年的女人」

點圖放大瀏覽侯佩岑照片：

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「好棒，佩岑姐姐勇敢表明立場」

「姐姐從始至終思想統一，我們愛的優秀的姐姐」

「寶寶特別棒」

「在祖國統一的問題上，一直很佩服娜娜的勇氣，請各位中國台灣藝人比照辦理！」

「喜歡娜娜直截了當，不兩面三刀」

點圖放大瀏覽歐陽娜娜照片：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】