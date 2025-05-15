台官方重查娛樂圈：不得配合北京對台操作　歐陽娜娜等人列名

針對多位在中國大陸發展的台灣藝人涉嫌配合北京對台操作，台灣陸委會主委邱垂正表示，有關部門已針對相關行為展開調查，若查證屬實，將依法處罰。其中包括藝人歐陽娜娜等人，已被列為重要的行政查察對象。



台媒《聯合報》報道，邱垂正5月14日接受媒體人黃光芹專訪時表示，藝人對文化血緣的看法，或者表達對中國的情感，「基本上如果沒有傷害或消滅台灣主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演，只要沒有對台灣主權、核心利益有傷害，我們都尊重」。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為/攝）

不過他也強調，大陸常在特定時刻，如雙十節、台灣總統發表談話時，「會看到一群大陸發展藝人轉貼圖卡，甚至在軍演時也在呼應」。邱垂正說：「這些藝人有知名度、影響力，都因台灣這塊土地的人支持和培育，怎麼去了大陸發展後回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為這非常不當。」

邱垂正說明，《兩岸人民關係條例》明文規定，任何人、地方政府、法人與個人，未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有任何形式合作行為。「挑特定時刻轉發，就可能涉及『合作行為』。」

2024年10月，台灣藝人歐陽娜娜（左）、台灣歌手張韶涵相繼轉發央視「解放軍圍台示意圖」。（Instagram@nanaouyang、微博@張韶涵）

邱垂正表示，陸委會將會同文化部展開行政查核，釐清是否為經紀公司指使或藝人個人行為。「我們會有一個行政查核小組，依照轉貼事實或者對外發表看法，依照行政程序做查處」，若違反相關規定，將處以新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

針對藝人歐陽娜娜是否將受罰，邱垂正表示，行政程序還是要走完，程序走完該開罰就開罰。他並證實，歐陽娜娜已被列為查察的重要對象，其他涉及藝人也都列入範圍，「就不一一點名，會很公平進行行政程序查處」。