黃仁勳宣布：NVIDIA成立台灣辦公室

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19）日在台北流行音樂中心發表主題演講，在演講尾聲驚喜宣布，NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）將在台北市北投士林科技園區（簡稱北士科）建立新的辦公大樓，並命名為「NVIDIA Constellation」。



台媒ETtoday5月19日報道，黃仁勳在COMPUTEX主題演講尾聲透露，自己曾與多位市長會面討論地點，表示大家都對他很友善，但他還是決定在這裡設立辦公室，雖然很貴。最終拍板落戶北投士林，引發現場觀眾熱烈歡呼。

在演講中，黃仁勳提及，有一項重大消息要宣布，「這項產品就停在外面」，頓時引起全場好奇。背景螢幕隨即出現一艘外型酷似建築物的太空船畫面，從宇宙飛向地球、降落至台北101周邊，讓現場一度以為辦公室將落戶信義區。然而，最終黃仁勳親口揭曉答案，宣布選址北士科。

NVIDIA行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

報道稱，台北市長蔣萬安也親臨會場，並且黃仁勳演講背板上也出現「台北市政府」字樣，引發外界關注。黃仁勳宣布辦公室名稱為「NVIDIA Constellation」（意為NVIDIA星座），與影片太空船主題相呼應，現場發送的紀念T恤也印有該建築圖案。

對此蔣萬安表示，他竭誠歡迎NVIDIA並會給予一切必要的行政協助，他相信身為台北市民以及市府團隊，非常期待未來AI產業的整體發展，可以帶給全世界和台灣、台北市一個新的契機。

報道指出，此前市場對輝達台灣辦公室選址高度關注，傳出潛在人選包括北士科T17、T18、花博園區、南港台鐵調車場與台電CR-1土地等。如今黃仁勳親自揭曉，確認是北士科，為台北市科技發展再添重磅支撐。