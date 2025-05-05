美AI業者控中國用龍蝦與假孕婦走私晶片　NVIDIA諷：美企不思創新

美國人工智能新創企業Anthropic近日公開點名，中國正透過複雜手法走私受出口管制的AI晶片，其中更包括將晶片藏在假孕婦身上，甚至與活龍蝦一同運送至中國，引發美國產業界震驚與質疑，連晶片巨頭NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）都發聲嘲諷。



內媒《快科技》報道，Anthropic是由OpenAI前成員創立的AI企業，該公司近日公開聲明指出，晶片走私是一個重大威脅，稱中國已建立起成熟、複雜的走私網絡，有記錄的案件就涉及價值數億美元的晶片。聲明中還稱，「在某些案例中，走私者採用了一些別出心裁的方法來規避出口管制，包括將晶片藏在假孕婦的身體上，甚至是與活龍蝦裝在一起。」

此外，Anthropic還指出，中國企業正在以極快的速度，在第三國家設立空殼公司，以逃避美國針對AI晶片的出口限制。

NVIDIA的晶片技術廣泛應用在人工智能領域，佔據市場主導地位。（路透社）

對於這些說法，NVIDIA則忍不住出面反駁，直言美國企業應該把心思放在創新上，來應對不斷崛起的挑戰，而不是編造一些荒誕不經的故事，說什麼又大、又重、又敏感的電子產品藏在假孕婦身上，或者與活龍蝦裝在一起走私。

外媒指出，中國過去確實出現過違法運送電子零件的走私案例，但Anthropic此次並未提供直接證據證明活龍蝦或假孕婦被用於藏匿AI晶片。

《快科技》報道分析認為，Anthropic此番言論並非出於政治立場，而是因為該公司高度依賴NVIDIAGPU訓練大型語言模型，為了確保晶片資源優先留在美國，因而主張更嚴格的出口控管。