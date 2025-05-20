賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪　盼美日共同阻止戰爭

日本新聞節目《news zero》以「台灣有事」為主題，播出一系統探討台灣、日本、中國大陸三方關係的議題內容。5月19日，台灣總統賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔的專訪內容於日本電視台（NNN）播出。賴清德表示，殷盼美日及民主陣營共同阻止北京發起戰爭。



專訪於18日進行，身為主持人的櫻井翔身穿西裝拜訪總統府，獲賴清德親自迎接。櫻井翔用中文問候道：「初次見面，我是櫻井翔。」賴則笑回：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」訪問長達一個半小時，是賴清德任職總統後首次登上日本媒體，雙方同框的畫面在台、日網絡上都掀起了熱烈討論。

節目中，櫻井翔問道：「二次世界大戰結束將屆滿80周年，有人認為兩岸可能會發生衝突，您認為會嗎？」賴清德回應道，全世界都意識到北京試圖改變基於規則的國際秩序，而併吞台灣只是第一步，萬一台灣遭到侵略，全球的供應鏈將遭阻斷，因此一定要避免台灣海峽發生衝突。

之後，櫻井翔稱，美國前總統拜登（Joe Biden）任內說會協防台灣，但現任總統特朗普（Donald Trump）未明言，問及萬一兩岸衝突，美國是否會協防台灣。賴清德表示，二人對媒體說的內容不同，但不論是拜登或是特朗普政府，台美關係都不斷地在增強。被問及避免衝突該做何準備，賴表示從二戰可以記取很多教訓，認為台灣要加強國防實力，嚇阻的效果可實現和平，以備戰來避戰，追求和平就是避免戰爭發生。

為了避戰，台灣正在開發「無人武器」。就其原因，賴清德稱有兩個目的，第一是基於國家安全保障的需要；第二是基於產業發展。他還表示，台灣不會侵略對岸，開發無人武器只是為了自我防衛，並期待台日在無人載具產業上能夠合作，如果台日能合作，對台海的和平穩定、印太地區的安全，以及台日產業的發展都有助益。

賴清德進一步提到，為了避戰，台灣需日本的協助。北京併吞台灣只不過是第一步，最終的目的是要改變基於規則的國際秩序；該威脅是國際問題，殷盼美日及民主陣營共同阻止北京發動戰爭，「預防比治療還重要」。