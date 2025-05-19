賴清德拋兩岸關係新論：台灣被併購，北京要提條件

賴清德近日接受網絡節目《敏迪選讀》專訪，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，並表示「如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件」。此番言論引發台灣政壇與學界高度關注。



台媒《聯合報》5月19日報道，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評表示，「若是其他人講『併購說』，早被五馬分屍，因為這是民進黨定義的典型賣台」，並質疑賴清德是否因美方壓力而立場轉向，直言「賴清德看來近期慌了，大家才知道原來併吞台灣可以開條件？這真的令人佩服」。

賴清德近日接受網路節目《敏迪選讀》專訪，以「大公司併小公司」比喻兩岸關係。（網絡截圖）

國民黨立委吳宗憲也質疑，「原來滿滿台灣價值，可以用價格來衡量？」他批評賴清德自稱「抗中保台」，如今卻願意坐下來談判，實為「民進黨與中共坐下來好好談」，並指青鳥行動與罷免團體一語不發，「原來更大的民主，是讓民進黨變成更大的威權」。

國民黨立委賴士葆則指出，賴清德將「大公司」視為敵人，卻又說可以談判，邏輯矛盾。他並引用《聯合報》最新民調指出，有54%台灣民眾對賴清德處理兩岸關係的表現不滿意，且憂心台海戰爭風險上升。

《中時新聞網》報道，台大政治系教授左正東認為，賴清德提出「購併說」反映其抗中路線面臨重大壓力，並呼籲在野黨正面看待此番言論，將之視為開啟兩岸政策理性辯論的契機。

左正東指出，賴清德近來兩岸言論已出現「細微而重要的變化」，例如否認「脫中入北」、稱將對岸界定為「境外敵對勢力」是「不得已」，台灣外交部與陸委會更否定「台灣地位未定論」，轉而援引「開羅宣言」與「波茨坦公告」。

左正東認為，面對美國總統特朗普公開表示「中國開放市場有助統一與和平」，並將與習近平展開外交與經濟談判，賴清德勢必面臨調整路線的壓力。他強調，「購併說」是一種對改變現狀的開放式思考，而非單一的政治立場。

左正東分析，國民黨則是「徹頭徹尾的維持現狀派」，無論是馬英九時期主張的「不統、不獨、不武」，還是對「九二共識、一中各表」的闡釋，皆以維護台海現狀為核心。他呼籲，朝野雙方應互相聆聽與尊重不同選項，不應將「改變現狀」或「守護現狀」進行道德化批判。

針對兩岸併購說，時事評論員、前國民黨文傳會副主委毛家慶則直言，「賴清德說了大實話，他在等對岸提讓他滿意的條件」。「能賣台的一定是執政的民進黨，其他人還沒有資格、沒有條件去做這些勾當。」

毛家慶指出，台灣社會長期存在殖民心態未徹底解殖的問題，批評民進黨政府將「中華民國」貶為不堪的詞彙，卻不願正視歷史定位。他呼籲賴清德「不要自欺欺人，才有立足之地」。