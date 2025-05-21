民進黨5人涉入共諜案　遭開除黨籍

民進黨多名黨工、助理涉入共諜案，周三（21日），民進黨中評會主委賴瑞隆透露，已達成一致決議，將5名涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍，以正視聽、捍衛黨紀與台灣安全。



前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，五人皆被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分。

周三，民進黨中評會開會，會後賴瑞隆表示，當前國際情勢嚴峻，台灣正面臨中共威脅，各黨派都應團結一致，共同守護台灣安全，以及自由民主的普世價值。他批評，涉案者行為不僅觸犯法律，更明顯違反民進黨紀律與核心價值。中評會對於傷害台灣違紀行為絕不接受，強調民進黨是守護台灣的第一品牌，面對中共的利誘威脅，所有黨員都應嚴守法律黨紀，以台灣利益至上，傷害台灣行為絕不寬貸、絕不接受。

賴瑞隆稱，經中評會一致通過，決議將5名違紀黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓全數予以除名開除黨籍，展現維護清廉捍衛民主的堅定決心。

賴強調，中共滲透收買台灣共諜，竊取機密，是對台灣非常惡意的行為，也是所有台灣人民都不能接受的。呼籲所有人民以及朝野政黨，面對中共全力滲透利誘要統一台灣，讓台灣失去自由民主，都應團結一致對抗，共同守護台灣的安全及自由民主。