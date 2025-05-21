台人赴陸風險飆升？陸委會示警：失聯或被限制自由已達89宗

台灣陸委會主委邱垂正今（21）日上午赴立法院內政委員會進行業務報告並備詢時指出，台灣民眾赴中國大陸風險持續升高，陸委會自去年元旦至今年4月底共接獲102宗有關台灣民眾赴陸被扣押、留置、盤查的陳情案，其中失聯或疑似遭限制人身自由的案件達89宗。



台媒《中央社》報道，邱垂正指出，北京官方持續增修國安法令，又於去年發布所謂「懲獨22條」意見，進一步提高台灣民眾赴中國大陸的人身安全風險。陸委會已接獲不少台灣民眾赴陸遭逮捕或拘留等情事，顯示風險實質升高。

根據陸委會最新統計，自去年1月1日至今年4月30日，共計有102宗陳情案。其中，失聯或疑似遭限制人身自由共89宗，另有留置與盤查共13宗。

邱垂正表示，為加強保護台灣民眾赴中國大陸人身安全，台灣政府持續透過官網、社群媒體及例行記者會等多元管道，宣導相關風險案例與提醒事項。他並鼓勵民眾在尊重個人意願下，於赴陸前主動登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以利政府即時提供協助。該系統自2023年1月建置至今年4月30日止，累計已有8萬6387人次完成登錄。

他也提及，台灣官方正持續推動各級學校強化「中國大陸識讀」課程，以增進台灣學生對兩岸關係發展與現況的深入認識。

針對青年赴陸議題，邱垂正指出，北京長期將台灣青年視為對台工作重點對象。陸委會已持續充實官網「台生專區」內容，更新中國大陸發展現況、兩岸及國際局勢等資訊，並透過記者會、臉書、IG等平台，以圖卡、懶人包等形式，提醒青年學生審慎考量赴陸就學及發展可能面臨的潛在風險。