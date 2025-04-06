年初詐騙園區獲救　王星參加真人騷被要求重演「賣豬仔」惹眾怒

內地演員王星今年初被假劇組騙到泰國，更被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，其後獲救回國。不過，他近日參加內地演技真人騷《無限超越班》時，被要求扮演被綁架後打電話給女友的場景，引起大批網民怒斥節目組「離大譜！」。



王星在《無限超越班》進行面試小考時，被節目組要求演被綁架後打電話給女友的場景。在演出期間，他在「電話」中與女友聊起家常，例如問對方是否已發放年終獎，問家中兩隻貓的情況如何等等。

王星在《無限超越班》被節目組要求演被綁架後打電話給女友的場景。（影片截圖）

王星在《無限超越班》被節目組要求演被綁架後打電話給女友的場景。（影片截圖）

王星參加《無限超越班》。（影片截圖）

王星在演戲過程中，不斷看向並不真實存在的綁匪，眼神流露出恐懼。他之後情緒失控，淚流滿面，最後更泣不成聲向女友承諾「等我回來，一定帶你去看北極光」。

影片在社交平台上廣傳，不少網民認為要求王星重演被綁架一幕，是對他的二次傷害，「他這輩子是擺脫不了被綁架這件事了嗎？」，有人認為節目組為刻意炒作，不在意演員感受，「揭人家傷疤，人血饅頭好吃嗎？」、「這節目真是無人性無下限」。

王星在《無限超越班》被節目組要求演被綁架後打電話給女友的場景。（影片截圖）

王星在《無限超越班》被節目組要求演被綁架後打電話給女友的場景。（影片截圖）

王星參加《無限超越班》。（影片截圖）

不過，有不少人認為王星其實沒有大家想像中那般脆弱，「他比我們想象中的強大，他既然來了就肯定知道會這樣，他需要這個平台，需要更多的演戲機會，也需要踏過這個坎」、「王星用自己的經歷征服了評委這很不簡單」、「他將經歷轉化為表演的魅力」。

今年1月2日，王星從上海乘搭飛機到泰國，被假劇組騙到緬甸妙瓦底詐騙園區後失聯，其女友嘉嘉察覺有異，立即向警方報案及在社交平台上求助，引發全國關注，嘉嘉在網上求助，更被網民認為是「上演了教科書式求救」。多名演員發文關注此事，促使中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館以及泰國警方介入調查與搜救。