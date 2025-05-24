港人移民台灣被加辣？ 陸委會：防止對台滲透居留制度須調整

台灣陸委員會主委邱垂正說，近年來大陸對台滲透力道持續加劇，對港澳的掌控也持續加強，因此為守護台灣的自由、民主、人權與法治，有必要全面檢視並調整現行港澳居民赴台的居留定居制度。



5月23日，邱垂正出席淡水舉行的2025港人台適生活講座並解說居留定居政策，他指出，台灣政府珍視每一位赴台發展的新住民，港澳民眾只要是真心留台，政府及策進會會輔導並完成這項心願。

他更稱，自2019年至今年3月，已有逾5萬6000名港澳居民獲准在台居留；若不計就學及工作居留，其中符合特定條件並申請定居者逾1萬零600人，核准率超過75%。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為攝）

港人增設「長期居留」 拉長觀察期

針對在台港澳人士關心的居留定居新制，他說，因近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加上大陸對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，以及中國大陸人士移居香港致其人口結構產生變化，政府有必要整體檢視調整現行港澳居民赴台居留定居制度，以守護自由、民主、人權、法治生活方式與共同家園。

邱垂正提到，新的居留定居制度將增加「長期居留」規定，以適度拉長觀察期，同時兼顧各類別人士居留條件的衡平，讓台灣社會安全多一份保障。

據此前報道，台灣政府除擬將港人居留滿1年可申請定居規定改為4年，也計劃在居留、定居外新增「長期居留」選項，讓港人獲得類似永久居留的身份，但無台灣身分證也無法得到投票權。

他續指，在長期居留期間，港澳人士可申請個人式工作許可在台工作及自由進出，而居留定居新制實施時，基於信賴利益維護，也會有合理的過渡期，「目前已經在台居留或已申請定居的港澳民眾放心，安心在台生活」。

陸委會提到，近30名港人參與此次講座。講座也邀請會計師詳細介紹港人關心的報稅規範及實務，同時也安排陸委會、內政部移民署、勞動部勞動力發展署，以及經濟部投資審議司等政府機關代表回應在場港人的問題及提供具體建議。