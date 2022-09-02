移居泰國｜新長期居留簽證接受申請　可住足10年　圖吸白領精英

泰國政府推出的新長期居留簽證計劃9月1日起接受申請，簽證持有人可在泰國居留10年。政府希望吸引海外的專業人士、以及投資者或富有的退休人士移居泰國。



簽證允許外國人在泰國工作及居住，簽證到期後可申請續期。一名簽證持有人最多可有4個依親簽證的名額，包括配偶和子女。

持有簽證的高技術專業人士，其個人所得稅稅率上限17%。簽證持有人享有海外收入免稅的優惠。

根據新簽證計劃，泰國希望吸引富有人士、富有退休人士、在泰國遙距工作的專業人士、以及高技術專業人士。

泰國地標／泰國國旗：圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

富有人士即在泰國投資最少50萬美元，或擁有最少100萬美元資產的人士；富有退休人士即有穩定退休金收入，個人年均收入不低於8萬美元，擁有的醫療保險保額最少為5萬美元的人士。

在泰國遙距工作的專業人士，即能遠距離為知名企業工作的人，過去兩年個人收入最少為每年8萬美元，在過去10年中，最少有5年的工作經驗與目前的就業領域有關；高技術專業人士即在重點行業、研究中心、高等教育機構、特殊訓練中心或泰國政府單位工作的人士，他們過去2年個人收入最少為每年8萬美元，在這些領域中最少有5年的工作經驗。

泰國的目標是在未來5年內，吸引100萬名有關人士移居當地。政府希望藉此促進新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後的經濟發展，並讓泰國成為區域的投資樞紐中心。