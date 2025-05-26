來抓我啊！澳門陸生在台北舉五星旗快閃攝相　官方：下次入境嚴審

中國大陸多名旅客日前赴台觀光，在台北街頭高舉五星旗「快閃」合照，並在網絡影片中挑釁台灣官方，喊話「看有多快驅離」，事件引發台灣輿論熱議。台灣陸委會主委邱垂正在接受廣播節目專訪時證實，台灣官方已對當事人進行告誡，並強調未來入境將嚴加審核。



此案由台灣網紅「八炯」於社群平台爆料，指出有數名中國大陸民眾在台北拍攝持五星旗合照，並對台灣陸委會及移民署發出「來驅離」的挑釁言論。據了解，這幾名人士的身份為在澳門求學的陸生。

澳門陸生赴台舉五星旗合影。（Threads@八炯）

對此，邱垂正今（26）日上午接受《POP撞新聞》訪問時表示，「在網絡上PO出這些信息有一些挑釁」，台灣官方已掌握相關情況，「這群陸生來台違反觀光事由，PO文引發台灣民眾反感，我們非常不樂見。」

邱垂正強調，「我們歡迎全世界觀光客到台灣，但對於違反核准事由的行為，主管機關進行必要的查處，也有很多人向移民署、觀光署與陸委會進行檢舉」。

邱垂正表示，台灣官方已迅速找到相關陸生並予以告誡，重申「台灣人民並不歡迎這樣的行為，也讓整個社會非常反感，我們歡迎你們來台灣觀光、聽演唱會，但出現這種事情是我們不樂見的」。

針對未來處置，邱垂正強調，相關機關會依規定來註記，下次他們申請入境台灣時，恐怕就會嚴審。

台陸委會主委邱垂正。（陳鄭為/攝）

是否對該群陸生祭出進一步處分？邱垂正回應，「他們聽完演唱會後就要離境，也希望他們能夠了解，台灣是自由法治的社會，來台灣公然挑戰相關旅遊規定，並違反來台事由很不好。我想我們告誡他們，他們就知道了」。

對於是否擔心有其他陸客仿效行為，邱垂正指出，每個案例不太一樣，移民署有對整個案子進行了解，判斷此案問題比較單純；但每個問題複雜程度不同，如果是刻意的，甚至是蹭流量的網紅作為，會尊重主管機關的處分。