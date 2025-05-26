館長宣布赴陸任「和平大使」　全程直播反嗆：台灣又怎樣？

台灣網紅「館長」陳之漢近日多次因直播內容與身心狀況引發關注，繼5月中旬直播中因心悸不適緊急送醫後，館長近日再度成為台灣輿論焦點，宣布即將前往中國大陸，並自稱「和平大使」，強調此行將全程直播、公開透明。



台媒《TVBS》5月26日報道，館長25日晚間於直播中親口表示，確實計劃前往中國大陸，目前仍需辦理台胞證。「我去都沒收錢，如果我要去一定跟大家講，還要花錢請一個導遊，如果你住在那邊，你可以來找我。」

台灣網紅館長（陳之漢）。（ETtoday授權使用）

針對外界質疑其赴中國大陸動機與立場轉變，館長強調此次行程純屬個人選擇，不涉政治目的。「沒人給我錢，沒有官員會把我押走，過程全部公開透明，和平大使，只是想去看看。」館長直言，過去台灣社會對中國大陸有太多先入為主的成見，自己想親自體驗當地生活，觀察其食物、城市與交通是否如網路影片般先進，抑或如部分言論所指「髒亂不堪」。

館長進一步稱，「我講難聽的，台灣又怎樣？柯文哲不是也在裡面嗎？是民主法治到哪裡？還不是被押著」。對於外界的擔憂，他說公司內部曾極力勸阻，「怕我去了就回不來」，但他認為不該預設敵意。

館長陳之漢曾於直播中隔空向范瑋琪、大小S等藝人嗆聲。（Youtube@寶寶愛館長）

然而，館長宣布赴中國大陸的前幾天才因身體不適而緊急送醫，根據《民視新聞網》5月22日報道，館長於5月20日晚間直播時突然感到心悸、冒冷汗、胸悶，隨後被送往林口長庚醫院急診。隔日出院後開直播還原當時情況，情緒激動落淚表示，「我覺得有點可惜我怎麼沒死？我壓力真的很大，真的覺得我死掉會比較好！」

館長坦言，近來身心壓力極大，不僅因關注柯文哲案件感到無力，其經營的健身房也遭遇打擊。他感嘆「當我有錢的時候，我總是幫台灣這麼多，但是我發現現在所有人把我當共匪，看我的眼神好像我很奸詐一樣！」

儘管情緒崩潰，他仍獲得部分粉絲支持與打氣。台媒《自由時報》5月23日報道稱，館長於22日再度開播，僅兩日便收到快新台幣30萬元的觀眾「抖內」，成為全台當日直播贊助榜首。網紅「四叉貓」在臉書公開相關數據並諷刺表示，「館長才是賺很大呢，在家擠個眼淚就連續兩天抖內全台第一名，哭哭啼啼有夠會賣慘，笑死！」