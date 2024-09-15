男子健身室臥推遭槓鈴壓頸 掙扎抽搐險死驚悚片瘋傳 館長親回應
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅「館長」陳之漢經營成吉思汗健身俱樂部，13日有FB專頁「噁名昭彰」公開一名男子在該健身室臥推被槓鈴壓頸的畫面，其他會員見況趕緊先將槓鈴抬起並呼叫他人前來協助，但男子被壓住、抽搐，畫面曝光讓人驚呼「好恐怖」。
FB專頁「噁名昭彰」曝光影片並寫下「師傅常嘴其他健身房不專業，結果自己會員被槓子壓了1分多鐘，從頭到尾沒有看到巡場教練來巡，然後當下會員又少，沒人發現。太恐怖了吧」，呼籲大家找常有人巡場的健身室。而館長事後直播回應該事件，承認是發生在其健身室，表示該男子送醫後已無大礙。
館長13日晚間直播時提到該影片，承認事件發生於11日，場所則為桃園市中壢館，對於網友質疑沒有巡場教練一事，他表示事發約30秒左右場館教練就發現了，也於一分鐘左右協助將會員送醫，並非無人巡場。
意外發生與救援過程，慎入：
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館長透露當事人送醫後已無大礙，教練也有和會員保持聯繫，關注對方後續情況。
他說明健身房還有護槓架的臥推床，「先找教練或找其他會員看一下」，他認為這是基本觀念，直說：
「有在上健身房的都聽得懂」，
「你一直加一直加，你亂加，你根本就新手，這個沒有人救得了你啊！」
他表示即便去公園運動也可能發生意外，呼籲大家顧好自身安全，量力而為。
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