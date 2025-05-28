網紅「館長」宣布赴大陸任「和平大使」　國台辦：一定會順利順心

台灣網紅「館長」陳之漢近日再度成為台灣輿論焦點，他宣布即將前往中國大陸，並自稱「和平大使」，強調此行將全程直播、公開透明。周三（28日），國台辦發言人陳斌華今天指出，歡迎台灣網紅等廣大台灣民眾到大陸走走看看，並指這次大陸行一定會順利順心。



陳斌華表示，大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣民眾來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山，品嚐各地特色美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活。

他稱，要基於善意、實事求是地向兩岸受眾分享自身的所見所聞，增進兩岸民眾彼此了解；還指出館長此次大陸之行一定會順利順心，強調只要遵紀守法，台灣民眾來大陸完全可以像在自己家一樣輕輕鬆鬆，並且會發現大陸是美好的、先進的、安全的；大陸民眾是善良、熱情的、親切的，「只要來過一次，一定還想再來」。

「館長」宣布赴大陸任「和平大使」。（中時電子報）

館長稱此行沒有政治目的，對此，網紅「八炯」周二（27日）晚間公布一段錄音檔，指稱浙江省統戰部官員曾主動提到館長在義烏做跨境電商。館長則在直播中反擊，稱自己根本沒有台胞證，如何去義烏做電商。

在記者會上，陳斌華也批評八炯，稱民進黨當局堅持台獨分裂立場，操弄抗中反中，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，傷害兩岸民眾感情和利益，必會遭到兩岸民眾反對。對於配合民進黨當局迫害台灣民眾的「台獨打手」，像是網紅八炯，大陸會終生追責，依法嚴懲。