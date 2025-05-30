加碼對台軍售？美官員：料輕鬆超越特朗普第一任期規模

《路透社》5月29日引述兩名美國官員報道，美國計畫未來四年對台灣的軍售總額將超越特朗普第一任期時期，以因應北京加強對台軍事施壓，提升對解放軍的嚇阻效果。



其中一名官員表示，未來的對台軍售通知可能「輕鬆超過」特朗普首任期的規模。報道指出，若美方加速對台軍售，將有助於減輕外界對特朗普對台承諾的疑慮，但也可能進一步激化中美之間的緊張關係。

根據《路透社》估算，特朗普第一任任內同意對台軍售總額約為183億美元；而拜登任內則約為84億美元。報道指出，美國政府官員及特朗普本人均致力於「為台灣提升強硬嚇阻力」。

2019年7月，特朗普於第一任期內對美台軍售，包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

此外，兩名官員透露，美國也正敦促台灣在野黨支持政府將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）3%的政策，以配合整體防衛強化策略。

對於此項發展，台府透過發言人李問向《路透社》表示，台灣的目標是加強軍事嚇阻力，同時繼續深化與美國的安全合作。李問強調，台灣政府將持續致力於強化自我防衛能力。

另一方面，在野的國民黨也表達支持提高國防預算的立場。國民黨國際部主任黃介正接受《路透社》訪問時表示，國民黨「無疑堅定支持增加國防預算」，並對與美國政府及民進黨磋商抱持開放態度。黃介正指出，國民黨支持增加預算不代表要做橡皮圖章，也不排除對民進黨政府提出的特別預算案做出調整或協商。