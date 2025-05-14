從中美降稅到卡塔爾送機：特朗普什麼都能收，會放過台灣？

5月12日，中美兩國發表聯合聲明，決定將近月針鋒相對的高關稅大幅調降：美方將原本高達145%的懲罰性關稅下修至30%，中方報復性關稅則由125%降至10%。這一場從4月開打、橫掃全球供應鏈的貿易戰，突如其來按下了「暫停鍵」。然而，在這場「中場休息」的同一天，美國總統特朗普卻又語出驚人，一句「對統一與和平非常有利」的模糊發言，瞬間點燃台海敏感神經，讓台灣從官方到民間一陣冷汗直流。



這句話出自特朗普在白宮記者會中對中國「全面開放市場」的評價，乍聽似乎與台灣無關，但一個美國總統在談判桌上突然拋出「unification」，對於一個自認身處民主防線第一線、早已神經過敏的台灣而言，無異於一記政治驚雷。賴清德政府第一時間反應顯得蒼白無力，僅由台府發言人與外交部官員循例聲明「美方對台政策不變」，而特朗普是否真意在台灣、是否將台灣納入談判籌碼，則根本沒有人能給出明確答案。這種不確定性，恰恰就是台灣最致命的風險來源。

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中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

若從國際政治經濟學的視角觀之，這場突如其來的「關稅和平」與「統一發言」，其實透露出一個關鍵訊息：北京的讓利是計算過的，而特朗普的表態則是他政治人格的自然流露。前者展現的是戰略定力，後者顯露的是交易式思維下的不可預測。

當賴清德在同一天出刊的日媒《日經亞洲》專訪中，依舊高舉民主陣營旗幟、呼籲團結對抗威權，並重申台灣的戰略價值與產業優勢時，彷彿一場平行時空的演出。中美已在日內瓦擬好降稅文件，特朗普開始替這場「握手言和」鋪路，而台灣仍沉浸在「我們是民主世界希望」的自我陶醉中，殊不知世界大國現實的轉盤早已運動，不會因台灣的空喊而停止。

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中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

對北京而言，給出關稅讓步，是一場理性博弈的投資：在台海、南海等多線施壓之餘，若能在經濟層面換取美國戰略騰挪的餘地，何樂不為？對特朗普而言，一場可以拿回「談判藝術」政績的勝利，是他渴求的眾望所歸。至於台灣，是否會在交易桌上被包裹為「和平統一」的一部分？只要經過細想，就知道這並非不可思議的劇本，而得以是特朗普過往行徑的邏輯延伸。

正如特朗普近日面對記者質疑卡塔爾贈送豪華波音747作為空軍一號使用時怒斥「笨蛋才不收免費禮物」，其政治思維便可洞若觀火：凡是有利可圖的「免費」，他從不拒絕，又豈能拒絕？既然對卡塔爾送飛機如此，那麼當北京遞出龐大的市場讓利，或是提供、製造出「歷史性和平」的機會時，特朗普又有何理由不動心？試想，對特朗普來說，若能在任內換得一紙「兩岸統一框架協議」，搞不好還能憑此去提名一回諾貝爾和平獎，豈不是比打幾場無底洞式的貿易戰更划算？

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中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

其次，再看特朗普一貫態度，對於卡塔爾贈機一事惹議，他反唇稱道，「要不是美國保護，卡塔爾早就不存在了」，這種從「保護者」變成「收費員」的轉變，若套用在台灣身上，邏輯完全貫通。誰能保證特朗普有朝一日不會站在記者會上說：「台灣能撐到今天，是我們美國人撐出來的，現在如果中國願意拿出好價碼，我們就當了個好銷售員。」特朗普或許還會為自己辯護，「我沒打仗，還為台灣爭取到最好的未來」，並善勸台灣要趁自己還有個好價碼的時候，要懂得審時度勢把自己賣一賣？

當然，這種「市儈式現實主義」著實會令所謂的「民主國家」難以忍受，但它卻深植於特朗普的政策邏輯之中。華府智庫CSIS學者甘思德便指出，這場關稅協議幾乎是美國的單方面退讓，「證明習近平選擇強硬回擊是正確決定」；研究公司Trivium China的共同創辦人麥卡佛（Trey McArver）則評價，「這可謂中國所能期望的最佳結果—美國讓步了，日後這將使中方在任何談判更有信心，自認與美國的任何談判都有籌碼。」

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2025年2月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州西棕櫚灘參觀由卡塔爾擁有的波音747-8飛機，而總統車隊則停在飛機旁。（Reuters）

與此同時，英國歷史學家尼爾．弗格森（Niall Furgerson）近日的警告或許正值其時。他斷言特朗普任內極可能引發一場台海危機，非以武力，而是北京透過灰色地帶策略，如派海警封鎖台灣航運，逼迫美國做出抉擇：是為了台灣捲入戰事，還是選擇屈服並接受中國主導的新秩序？基本上，弗格森之言並無太多開創性的新說法，主要延續著近年台海戰事倒數的警世基調。

然而，在此脈絡下，一旦納入善於交易、且自豪於顛覆秩序者的特朗普風格，弗格森的預言恐怕也只能峰迴路轉：試想，若北京在壓迫華府出兵保台與否之際，再遞上一份「和平統一草案」、附送一定程度的讓利、惠予中美經濟共贏承諾等「大禮包」，那特朗普入不入局？依其價值排序與交易本能，恐怕連特朗普在午夜夢回時自己都說不準。

就這一點來說，台灣擔憂特朗普棄台、把台灣交易出去，這真的完全有道理，更可謂害怕得理所當然。

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4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

反觀賴清德政府，無論是府方的「理解並未觸及台灣」回應，還是台灣外交部聲明的「美國對台承諾未改變」等表述，都只是形式上的定心丸。真正的問題在於，賴清德政府是否具備足夠的戰略想像與風險防範能力，預見「和平交易台灣」可能成為大國談判的下一張牌？若特朗普的外交邏輯是「一切皆可談」，那麼將台灣安全寄託於對其個人偏好的信賴上，就不啻於自我麻醉。

簡言之，台灣小看了北京的定力，也小看了特朗普的不穩定性，這是當前台灣戰略的致命困局，與其不斷重複「台美關係堅若磐石」，不如思考當磐石移動時，台灣是否還有多大的立足之地？