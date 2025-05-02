《經濟學人》警告：美國威懾力失效　台灣或將不戰而降

英國媒體《經濟學人》在最新一期封面刊登台灣「國旗」，並指出三大新因素正削弱美國對中國的威懾力，形同對台海局勢發出警訊。報道直言，美國威懾失靈之際，習近平對台動武的野心正變得更加大膽，台灣可能在不戰而降的情況下，逐步滑入北京勢力範圍。



《經濟學人》指出，中美關係正處於低潮，雙方徵收超過100%關稅，幾乎中斷貿易，並圍繞AI等關鍵科技展開激烈爭奪，同時進行大規模軍事擴張。在冷戰時期曾發生柏林空運與古巴導彈危機，如今美國的決心很可能會在台灣問題上受到考驗，且可能比預期更快到來。

英國媒體《經濟學人》在最新一期封面刊登台灣「國旗」，並指出三大新因素正削弱美國對中國的威懾力。（IG@theeconomist）

報道提到，美國對台政策採「戰略模糊」，一方面反對台灣宣布獨立，另一方面也不保證會軍事介入協防，但仍持續對台出售武器。近三屆總統大選皆由傾向台獨的民進黨勝出，加上台積電在先進半導體製造的地位，使台灣戰略重要性顯著提升。

同時，中國國防預算已為十年前的三倍，侵蝕美國在亞洲的軍事優勢。雖然部分戰略人士仍期待，只要美方讓中國相信會出手干預，習近平或許會延後攻台，但《經濟學人》指出，如今已有三項新情勢讓這一推論變得更為脆弱。

第一，美國威懾力弱化。 報道引述指出，在特朗普領導下，美國打著「以實力換和平」旗號發動貿易戰，但關稅反而削弱自身盟友，讓中國認為更能撐過經濟壓力。特朗普去年曾警告解放軍若入侵台灣，美方將課徵150%至200%關稅，如今稅率已達145%，彈藥幾近打光。而台灣也受到32%關稅打擊，台積電更被施壓赴美設廠。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

第二，中國取得外交掩護。 報道指出，解放軍演持續施壓台灣，如「聯合利劍」演習出動38艘軍艦包圍台灣，但也同步採用「灰色地帶」戰術。最具爭議的是中國海警近年對台灣水域船隻進行臨檢與登船檢查。此類行動目的在於削弱台灣主權感與外界信心，且70個國家已公開支持中國統一立場，為此類行為提供外交遮蔽。

第三，台灣內部政治失能。 《經濟學人》分析，台灣雖普遍反對統一，但政治受到兩極化與自滿主義困擾。賴清德與控制國會的親中國民黨，以及年輕世代支持的第三勢力形成三角僵局，使台灣的國防預算、能源安全與戰備決策陷入遲滯。賴清德政府反滲透作為反而加劇社會對立。

報道警告，即使特朗普對貿易政策讓步，這三項因素仍可能導致台灣內部產生不利循環。美國若表現出防衛承諾動搖，將進一步削弱台灣民心士氣，而台灣一旦缺乏備戰決心，美國也更難維持軍事支持。如此情況下，北京或無需動武，便能漸次擴展對台影響。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

報道還指出，特朗普仍可能選擇升高對抗，但面對與中國爆發核戰的風險，他更可能選擇讓台灣「悄悄滑走」，甚至簽署實質棄台協議。如此一來，對台灣民主將是重大打擊，也可能動搖全球半導體供應穩定，並迫使亞洲國家重新思考自身核武政策與軍事自主性。

《經濟學人》最後指出，特朗普對盟友強硬、推動保護主義的矛盾策略，原意在於「讓美國再次偉大」，如今卻正在削弱美國在保護台灣方面的能力。習近平或許已不再選擇等待，而是將此時視為「不能錯過的時機」。