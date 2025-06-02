台灣駐軍激增？美媒爆：500美軍人員擴大進駐「是先前十倍」

據美國軍方媒體《星條旗報》5月27日報道，已退役的美國海軍少將馬克．蒙哥馬利（Mark Montgomery）近日在美國國會聲稱，大約有500名美軍在台灣地區活動，這是美國國會此前披露數字的十倍以上。



報道稱，蒙哥馬利5月15日出席了美國國會眾議院「中國問題特別委員會「的聽證會。蒙哥馬利宣稱，目前有約500名美軍人員在台灣地區擔任教官。他還鼓吹「擴大在台聯合訓練團隊規模」，聲稱美國需要將人數「增加到1000人」。他沒有說明這些美軍人員是現役軍人、預備役軍人還是文職人員。

《星條旗報》指出，這是美國國會去年披露的人數的十倍以上。2024年5月，美國國會研究服務處在一份報告中宣稱，截至2023年12月，有41名美軍人員在台。

台灣「國防安全研究院」的沈明室稱，美國訓練任務的規模令人驚訝。他透露，美國軍事人員通常由美國在台協會安排，數量不是固定的，「不同的人會被派往不同的專案」。

沈明室聲稱：「未來，由於形勢變化、對軍事訓練的需求增加或需要在購買新的美國武器系統方面得到説明，人員數量可能增加。其中一些人員可能是現役或預備役人員。」

美國在台協會發言人安德魯．迪爾伯特（Andrew Dilbert）則拒絕對相關報道發表評論，但他聲稱，美國將繼續向台灣當局「提供支持」。

據台灣《聯合新聞網》報道，台軍5月12日在屏東九鵬基地進行了美制M142「海馬斯」火箭炮系統的首次實彈射擊，美方原廠人員也在現場「提供技術支援」。

近期，美國政府頻頻炒作台灣問題，妄圖干預中國內政。據《路透社》5月30日報道，兩名美國官員透露，美國總統特朗普正計畫大幅增加對台軍售，目標是超過特朗普第一個任期內183億美元的銷售總額。

5月31日，美國國防部長赫格塞思在新加坡參加香格里拉對話會時發表講話，極力炒作所謂「中國威脅」，污蔑中國意圖「武力改變地區現狀」，聲稱這將造成「毀滅性後果」。

赫格塞思妄稱，如果美國的對華威懾戰略無效，面對可能的武裝衝突，美國及其盟友必須做好「緊迫感和警惕性」的準備，美國也應做好「戰鬥並取得決定性的勝利」。

對於美國的涉華消極言論，外交部發言人回應說，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止為台獨勢力撐腰打氣。

發言人強調，中方敦促美方切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止蓄意破壞地區和平穩定環境，渲染衝突對抗、加劇地區局勢緊張。

國防部新聞發言人張曉剛也表示，台灣問題純屬中國內政，美方無權說三道四，更不要妄想以此作為遏制中國的籌碼。中國人民解放軍將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎一切台獨分裂圖謀和任何外部勢力干涉，我們的決心意志堅如磐石、能力手段強大可靠。

張曉剛強調，中國始終是亞太地區和平發展的守護者、建設者。中國軍隊將與地區國家一道，共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裡生戰生亂。我們將積極踐行人類命運共同體理念和「三大全球倡議」，攜手維護亞太長治久安、繁榮穩定。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

