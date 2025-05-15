特朗普突襲「統一」　內地學者：美打台灣牌間接施壓北京

中美關稅戰氣氛降溫後，雙方經貿高層於日內瓦會談落幕並發布聯合聲明，宣告關稅暫時調降。不過，美國總統特朗普隨後在記者會上突喊「這對統一與和平非常有利」，引發外界揣測「台灣問題」是否已悄然被納入中美談判籌碼。對此，內地學者分析指出，政治問題若介入經貿談判，只會使情勢更加複雜，美方雖可能以台灣作為間接施壓工具，但中方不太可能在核心利益上讓步。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰5月10日至11日於瑞士日內瓦進行會談。雙方於12日共同發布聯合聲明，宣布中美相互取消、調降及暫時免除部分關稅，美方對中商品稅率將從145%降至30%，中方則從125%降至10%，調降幅度達115%，為期90天。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

雙方皆認為此次會談取得實質性進展，並達成多項共識，後續將建立長期磋商機制。但在聯合聲明發布後，特朗普於記者會發言稱，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利」。該言論引發美方對台政策是否出現變化的質疑。

台灣方面則立即回應，強調特朗普的發言與台灣無關，美方對台承諾不變，但「統一」一詞仍引起台灣內部與國際社會的疑慮。

2025年5月9日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

針對這番發言，上海東亞研究所所長王海良在接受台媒ETtoday訪問時指出，「貿易談判本身不涉及很政治化的東西，只會把事件複雜化。除非對方提出過高要求、施加巨大壓力時，中美雙方才有大概率將台灣等問題作為間接表態手段」。

王海良分析，儘管在貿易談判之外，台灣問題備受關注，但事件一碼歸一碼。好不容易中美雙方關係緩和，正在進行技術性談判的當下，台灣問題過於敏感和具有刺激性，確實不適合也沒必要在此時提及。

上海東亞研究所所長王海良。（微博＠你好台灣網）

王海良強調，這並不意味著台灣問題不再重要或中方立場有所改變，就事論事，中美針對經貿談判也符合國際談判情勢。

王海良預期，今年下半年如APEC、G20及聯合國等多邊峰會，或可能舉行的中美元首會談，「那時就不會只針對貿易技術問題，而是涉及彼此國家重大核心利益的問題」。

他同時指出，若中美貿易磋商持續順利，雙方下一階段將聚焦於更多戰略性問題，如台灣問題、南海問題、朝鮮半島問題、中印邊界衝突未解問題、俄烏戰爭及俄羅斯武器議題，以及美方高度關注的芬太尼毒品問題等。