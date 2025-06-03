台積電不認技術外流　否定赴中東設廠、與英特爾合資傳聞

針對外界關注台積電海外設廠是否面臨技術外洩風險，以及是否有計畫赴中東投資設廠，台積電董事長暨總裁魏哲家今（3）日於股東常會上明確回應，強調「絕不會」發生技術外流，並以四字回應中東設廠傳聞「就是不會」，以幽默語氣粉碎相關市場傳言。



台媒《聯合報》報道，魏哲家在股東會上針對股東關切台積電赴美等海外投資是否存在技術遭竊風險，他強調，台積電的技術成果是來自於數萬名工程師長年累月的努力，不可能被少數人簡單竊取。「絕不會！」魏哲家拍胸脯保證說。

他指出，台積電的核心技術，是1萬名研發工程師與近萬名生產線工程師長期深度整合、持續優化的成果。「如果這樣子這麼容易就被偷走，台積電今天不會是這個樣子。」他強調，這種複雜且難以複製的技術體系，是台積電長期累積的競爭優勢所在。

魏哲家也進一步說明，技術從研發到量產需經過繁複流程。即便研發完成，仍需在試產線上測試半年至一年，才能進入量產階段。此外，每次技術轉移，都需派遣數百人學習與建置製程，包括派出四、五百人赴外學習，返廠後再由兩、三百人協助建置新廠的生產流程。

「我們有信心在全世界各地設工廠，我們就有信心我們的技術不會外流出去，不會洩露。」魏哲家表示，台積電之所以能在全球保持領先，靠的正是龐大人力投入與技術整合實力。

對於另一項市場關注議題，即台積電是否計畫赴中東設廠，魏哲家也於股東會上直言否認。他笑稱「這謠言滿天飛」，接著以四字回應「就是不會」，引發現場笑聲。他更幽默補充，「上次我才回答英特爾問題，下次恐怕要回答非洲議題了。」

針對美方曾傳出台積電有意與英特爾進行技術合作或合資建廠的傳聞，魏哲家早在4月的法說會上已明確否認，指出「台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談」，以斬釘截鐵的態度駁斥市場臆測。

台積電技術外洩疑慮與海外投資政策向來牽動市場情緒，魏哲家一再強調對技術保護的嚴密與集體合作的深度，意圖穩定股東信心與股價波動。