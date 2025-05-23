台積電致函美方豁免晶片關稅：加稅或影響亞利桑那晶圓廠投資計劃

台積電針對美國商務部工業暨安全局就《貿易擴展法》第232條款對半導體進口徵稅的意見徵詢，罕見由亞利桑那子公司法務主管正式致函國防工業基地司主管Stephen Astle，呼籲美國政府豁免台積電所需的進口關鍵設備與材料，並指出任何關稅措施都不應損害美國國家安全政策目標。



台媒《中時新聞網》5月23日報道，這封意見函從三大層面說明台積電的立場，包括台積電在美國的投資貢獻、亞利桑那先進晶圓廠的重要性與供應鏈需求，以及對潛在關稅影響的系統性分析。

台積電強調，政府採取的任何措施都應不損害美國政府的安全政策目標，其中包括TSMC Arizona的先進半導體生產，並指出先進晶片的生產極度依賴全球供應鏈、精密規劃與長期承諾，任何進口限制或關稅都將對建設進度、成本控制與項目可行性造成風險。

函中提到，對於商務部所詢問的「增加美國半導體產能是否可行」，台積電認為「非常可行」，至於關稅是否必要以保障國安，台積電表示，「對於先進製造設施的建設和運營至關重要的進口應被視為增強而非威脅美國安全」。

台積電進一步指出，針對SME（半導體製造設備）的進口若加徵關稅，不僅會提高成本、拖延進度，更可能危及許多既有與計劃中的資本投資案。「我們讚賞政府決定豁免幾種關鍵進口SME投入免於擬議的對等關稅，並相信保留此豁免對於在美國重振先進半導體製造的努力的成功和可持續性至關重要。」

此外，台積電也警告，若擴大對半導體終端產品或半成品加徵關稅，將導致下游產品需求萎縮，最終反過來影響先進晶片的訂單量與在地生產動能。「提高最終消費產品成本的關稅將降低此類產品及其所含半導體元件的需求。」

對於TSMC Arizona的角色，台積電指出該廠為支援美國客戶而設，但其晶片需與其他成熟製程元件協同運作，仍高度依賴全球製造網絡。「新的進口限制可能危及美國在競爭激烈的科技產業中的現有領導地位，並對許多已承諾在美國的半導體資本項目造成不確定性，包括TSMC Arizona在鳳凰城的大量投資計劃。」

台積電呼籲，美國政府在擬定任何貿易限制前，應充分考慮半導體產業的特殊性與現實結構，避免破壞既有產業布局與供應鏈穩定，影響整體國安與經濟利益。