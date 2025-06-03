民進黨共諜案傳陸製APP助洩密　發言人：新進黨工須背景調查

在台灣，民進黨多名黨工捲入共諜案，據台媒周二（3日）報道，涉案人利用中國大陸特製的間諜APP，將機密資料、行程等訊息回傳至大陸。民進黨發言人吳崢表示，黨中央將強化內部機制，如新進人員的背景調查，若確定到職，就必須填報家人是否有在大陸經商等情事的表單。



據《鏡週刊》報道，檢調發現，民進黨前黨工黃取榮等人的手機中存在一款由中國大陸研發特製的加密APP，黃藉此APP與陸方聯絡，並傳送機密檔案，不只讓總統賴清德在副總統任內出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全都被掌握，就連副總統蕭美琴手機號碼及相關通訊錄等個人資料也外洩。

吳崢表示，民進黨作為台灣的執政黨，又堅定主張捍衛台灣主權、反對中共滲透，必然會成為北京進行情報戰、滲透作戰重點標的，這也是需要嚴肅面對的議題。在幾波事件曝光後，黨中央陸續展開內部強化機制，不論是黨公職出境的報備、事後報告、強化國安意識教育，或針對內部新進人員的背景調查，都在制度面持續強化精進。確定到職的黨工，就必須填報家人是否有在中國經商等情事的表單。

吳崢又表示，這幾宗共諜案的共同點，是被接觸的對象可能是過去赴大陸經商發展，在陸期間被接觸滲透，顯示在本土的接觸還是大陸滲透最主要手段。吳認為，與其討論國安團隊是否撤換，當務之急應該是把漏洞補起來，立委赴陸也要報備監管。