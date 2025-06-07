台高校2家長爆激烈罵戰累畢業禮取消　學生哀嘆：誰還我青春

大學畢業典禮是莘莘學子們的珍貴時刻，然而在台灣台中，逢甲大學機電系的畢業典禮原定於周五（6日）晚間舉行，詎料其中有2名家長疑因各自的子女發生性騷擾的糾紛，結果在現場爆發激烈口角，校方調解無效，最後決定取消畢業典禮。不過校方的決定隨即引起更大爭議，不少學生紛紛在網上發文抱怨，甚至質問「誰還我青春」。



網傳片段顯示，當時畢業典禮即將開始，學生與家長陸續就位，卻有一名家長突然從座位上站起，對著台上師長吶喊，令現場開始騷動。雖然有家長試圖打圓場，校方也在第一時間試圖介入調解，但沒有成效。就這樣，原定晚上6時開始8時結束的畢業典禮，一直拖到8時半還沒進行，最後校方更宣布取消，並表示典禮將擇期另行舉辦。

家長從座位上站起吶喊，現場開始騷動。（影片截圖）

校方調解無果，宣布取消典禮。（影片截圖）

全場一片譁然。（影片截圖）

據台媒報道，有學生轉述，衝突起因是兩名家長的兒女在校內發生過糾紛，牽涉性騷擾，因此其中一家長發現對方出席典禮時，立刻表達強烈不滿，並揚言若對方不離場，典禮就不應繼續舉行。而另一方則強調孩子有權參加畢業典禮，堅持不退讓，雙方才僵持不下。

事件令全場一片譁然，事後不少學生也在社交平台抱怨，對校方決定表示無語，當中許多人的親友都是從外地甚至外國趕來參加，「謝謝逢甲，人生就一次的大學畢業典禮，就這樣說延就延也沒有交代」、「我爸特地來，結果畢業典禮被迫停掉」、「家人特地從國外飛回來，結果停辦，真有你的逢甲大學」、「誰還我青春」。另有網友認為既然校方調解無果，更合適的做法是直接請雙方家長離場，而不是害全場畢業生「陪葬」。

事發於逢甲大學。（學校官網）

對此，逢甲大學回應指，典禮開始前，現場出現涉及校園性別平等事件調查中的雙方，基於校園性別事件防治準則第26條規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調。然而，雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過2小時，考量現場秩序與整體安全，決議暫緩典禮進行。

對於畢業生及家長對未能如期完成畢典的失望與不滿，校方表示理解並重視，並透露已與機電系研擬6月下旬補辦畢典，確保每名畢業生都能獲得莊重且圓滿的畢典。